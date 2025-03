Ferreira deve ganhar vaga no ataque do São Paulo na estreia do Brasileirão

O atacante Ferreira deve estar entre os titulares do São Paulo que vão entrar em campo contra o Sport neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A vaga deve ficar com o jogador em razão de Lucas Moura, titular absoluto da equipe de Luis Zubeldía, estar em fase de recuperação de um trauma no joelho direito.

O camisa 7 do Tricolor, que está em tratamento fisioterápico com o departamento médico do clube, não deve ser sequer relacionado para o duelo de estreia em casa. Com a nova formação, Luciano e Oscar devem ser os responsáveis pelo meio-campo, enquanto Ferreira deve formar a dupla de ataque com Calleri.

A escalação do São Paulo deve ser próxima à que foi a campo no primeiro tempo do jogo-treino contra o São Bernardo, no último sábado. Na ocasião, Calleri, que realizava um cronograma individualizado para controle de carga foi substituído por André Silva.

Com o possível retorno do argentino, que voltou a treinar normalmente com o grupo, a provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; André Silva (Calleri).

Ferreira pelo São Paulo em 2025

O atacante tricolor soma nove jogos pelo clube nesta temporada, sendo três deles como titular de Zubeldía, mas ainda não balançou as redes.