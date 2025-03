A semifinal entre Palmeiras e São Paulo, marcada para segunda-feira (10), no Allianz Parque, promete ser quente em busca da vaga na decisão do Campeonato Paulista. O Choque-Rei, que teve polêmicas e confusões recentes, está marcado para acontecer às 21h35 (de Brasília).

continua após a publicidade

+ ‘Decisão’ no meio da semana? Palmeiras e São Paulo têm retrospecto neste cenário

Mas a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo vai além de uma briga por vaga na final. Os últimos confrontos entre os clubes paulistas tiveram confusões de dirigentes, xenofobia, reclamação dura de Rafinha com a arbitragem, e até mesmo falta de espaço para o técnico Abel Ferreira conceder entrevista coletiva após o clássico, no Morumbis.

A relação entre as diretorias era amistosa, mas passou a sair um pouco de faísca, principalmente após o Verdão contratar o lateral-esquero Caio Paulista, que até então a diretoria do Tricolor acreditava que iria renovar. O jogador não vingou no Verdão e se transferiu recentemente para o Atlético-MG.

continua após a publicidade

No Paulistão do ano passado, no empate em 1 a 1 na casa tricolor, jogadores e dirigentes do São Paulo xingaram a arbitragem em um túnel que dá acesso aos vestiários. O dirigente Carlos Belmonte, inclusive, foi flagrado chamando Abel Ferreira de “português de m…”. Dias depois, pediu desculpas ao treinador português.

Logo após a confusão, que foi registrada na súmula, o São Paulo não cedeu a sala de imprensa para que o técnico palmeirense concedesse a entrevista coletiva, e o técnico saiu sem falar com os jornalistas naquela ocasião.

continua após a publicidade

+ São Paulo foi ao Japão antes de vencer Palmeiras em decisão paulista

Para esquentar ainda mais o duelo, em agosto do ano passado, pelo Brasileirão, o árbitro escalado para apitar o Choque-Rei foi Raphael Claus, que desde 2020 já apitou sete clássicos entre Palmeiras e São Paulo, e que já teve polêmica envolvendo o lateral-direito Rafinha, que até então atuava pelo Tricolor.

Na ocasião, o são-paulino acabou expulso ao receber o segundo amarelo na goleada por 5 a 0 aplicada pelo Verdão e, ainda dentro de campo, disse que o áribitro era palmeirense.

Por fim, as confusões mais recente: descontentamento com gramado sintético, que também é utilizado no Allianz Parque, revolta da diretoria tricolor em razão da semifinal ter sido marcada para segunda-feira, já que a arena palmeirense está impossibilitada de ser utilizada no sábado, em razão de um show, e o chute na bandeirinha de escanteio na comemoração de gols.

No último Brasileirão, o atacante Luciano fez a polêmica comemoração ao marcar gol no Allianz Parque na partida que terminou com vitória alviverde por 2 a 1.