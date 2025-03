São Paulo foi ao Japão antes de vencer Palmeiras em decisão paulista

O fato de o jogo decisivo entre Palmeiras e São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista, ter sido marcado para segunda-feira (10), no Allianz Parque, deixou a diretoria tricolor descontente. Isso porque o mando de campo é do Verdão, que fez a melhor campanha, mas que não terá sua casa disponível no sábado (8) e, portanto, o duelo foi colocado para o início da semana. O fato é que o time do Morumbi já passou por situações mais complicadas do que essa no passado. E se deu bem.

No dia 20 de dezembro de 1992, após ter conquistado o Campeonato Mundial, o São Paulo voltou ao campo para encarar o Palmeiras na segunda partida das finais do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Tricolor venceu o arquirrival por 2 a 1 e ficou com a taça do Estadual.

Antes disso, uma "correria" tomou conta do time nos bastidores, já que 15 dias antes os rivais se enfrentaram no primeiro embate do Paulistão, e na sequência do duelo, na mesma madrugada, a delegação do São Paulo já embarcaria rumo ao Japão, ou seja, o Mundial foi disputado entre um Choque-Rei e outro.

O São Paulo, então, conseguiu vencer tanto o Barcelona, pelo Mundial de Clubes, quanto o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista.

Disputar decisões no meio da semana não é novidade

Palmeiras e São Paulo já disputaram "decisões" nessas circunstâncias em 11 oportunidades desde 1994 e, inclusive, o Tricolor levou a melhor na maioria delas. Foram oito vezes em que o time do Morumbi avançou ou ficou com a taça, contra três do Verdão.

Jogos decisivos que ocorreram no meio da semana:

Libertadores 1994 - quartas de final - Tricolor avançou Torneio Rio-São Paulo 1998 - semifinal - Tricolor avançou Copa do Brasil 2000 - quartas de final -Tricolor avançou Brasileiro 2000 - quartas de final - Verdão avançou Libertadores 2005 - oitavas de final - Tricolor avançou Libertadores 2006 - oitavas de final - Tricolor avançou Paulista 2021 - final - Tricolor levou Libertadores 2021 - quartas de final - Verdão avançou Paulista 2022 - final - Verdão levou Copa do Brasil 2022 - oitavas de final - Tricolor avançou Copa do Brasil 2023 - oitavas de final - Tricolor avançou