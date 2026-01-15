O São Paulo venceu o São Bernardo por 1 a 0 em jogo que aconteceu nesta quinta-feira (15), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No Morumbis, o clima era de tensão, principalmente por conta do momento político que o clube atravessa, com denúncias de desvio de dinheiro e investigação do Ministério Público.

Com pressão política e às vésperas da votação que pode levar ao impeachment de Julio Casares, o estádio estava mais vazio do que o costume. A equipe dirigida por Hernán Crespo ao menos deixou a crise fora de campo e se recuperou da derrota para o Mirassol na primeira rodada da competição.

Como foi o jogo entre São Paulo e São Bernardo?

Em um clima político tenso e com público abaixo do esperado, o Tricolor fez seu primeiro jogo do ano no Morumbis. Sob forte chuva, com um sistema tático diferente e enfrentando um gramado mais pesado, o São Paulo começou pressionado pelo São Bernardo. Porém, conseguiu neutralizar as jogadas mais perigosas do adversário.



Perto da metade da primeira etapa, o Tricolor melhorou e aumentou seu volume de jogo. A primeira jogada de perigo saiu em um bom cruzamento de Wendell para o jovem Lucca, mas a bola bateu na trave.

O jogo seguiu equilibrado, mas sem nenhuma oportunidade mais perigosa. O São Paulo era superior e pressionava, mas a defesa do São Bernardo agia com rapidez e eficiência. Neste ritmo, o primeiro tempo terminou sem gols.

Jogo foi marcado por pressão política da torcida tricolor ( Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

O segundo tempo começou mais truncado. Um dos destaques foi o retorno oficial de Calleri, que entrou em campo aos 20 minutos da etapa final. Fora de combate desde abril, após cirurgia no joelho esquerdo, o atacante foi ovacionado pela torcida ao pisar no gramado, no lugar de Lucas Moura.

Além de Calleri, Luciano também entrou em campo. O retorno da dupla deu um ritmo diferente ao São Paulo. O camisa 10 criou a primeira oportunidade mais perigosa da etapa final, após lançamento de Lucca.

É Luciano!

E foi dele o gol da vitória. Luciano marcou um golaço, aos 33 minutos do segundo tempo. A jogada começou após uma cobrança de falta de Danielzinho. Arboleda acertou a trave, e o camisa 10 aproveitou o rebote. O Morumbis, tão marcado por protestos nesta quinta-feira, explodiu com o famoso grito: "É Luciano".

Pênalti?

O fim do jogo foi marcado por uma polêmica. Ferreira invadiu a área, marcado por Júnior Urso, e caiu. Imediatamente, o árbitro Murilo Tarrega Victor assinalou o pênalti. Porém, ele foi chamado ao VAR e anulou a marcação.

Com o resultado, o São Paulo garantiu sua primeira vitória do ano e sai da zona de rebaixamento do Paulistão. Agora, aguarda as resoluções políticas.

O que vem por aí?

O São Paulo tem um compromisso importante ainda nesta sexta-feira (16), quando acontece a votação do Conselho Deliberativo que pode resultar no impeachment de Julio Casares. Quanto ao futebol, no domingo (18) encara o Corinthians em clássico na Neo Química Arena.

Quanto ao São Bernardo, encara o Noroeste também no domingo, no estádio Primeiro de Maio.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SÃO BERNARDO

CAMPEONATO PAULISTA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro, às 21h45 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Murilo Tarrega Victor

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus

📺 VAR: Márcio Henrique de Góis

🟨 Cartões amarelos: João Paulo, Pará, Pedro Vitor (São Bernardo); Wendell (São Paulo)

🟥 Cartões Vermelhos:

⚽ Gols: Luciano (1-0)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell (Nicolas); Pablo Maia (Bobadilla), Danielzinho e Lucas Moura (Calleri); Lucca (Paulinho), Ferreirinha e Tapia (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Wellington Manzoli, Hélder e Pará (Mário Sérgio); Foguinho (Marcão Silva), Romisson, João Paulo; Victor Andrade (Pedrinho), Felipe Garcia e Echaporã (Pedro Vitor). Técnico: Ricardo Catalá.