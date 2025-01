Casares rebate Leila e defende pré-temporada do São Paulo: ‘um clube globalizado’

Horas depois da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, alfinetar clubes e dirigentes brasileiros por realizarem pré-temporadas fora do Brasil, o presidente do São Paulo, Julio Casares, respondeu à declaração da dirigente palmeirense e defendeu a realização dos jogos do Tricolor no exterior.

continua após a publicidade

➡️ Leila Pereira alfineta rivais e critica pré-temporada no exterior: ‘para dirigente passear’

O mandatário do São Paulo afirmou que, ao contrário do que foi citado por Leila, as viagens para os Estados Unidos são benéficas financeiramente e esportivamente para o clube, além de devolver as provocações e citar os três títulos mundiais do Tricolor.

– Para nós economicamente, mercadologicamente e profissionalmente, em performance esportiva, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo três vezes, causa uma grande repercussão, e esses convites serão reiterados. O São Paulo é um clube globalizado em razão da sua história, assim como Flamengo, Atlético-MG e Cruzeiro, mas principalmente o São Paulo pelos seus três títulos mundiais. Estamos comemorando 20 anos do tri, o que nos deixa muito felizes - afirmou Casares ao "Ge".

continua após a publicidade

Julio Casares, presidente do São Paulo, em coletiva no MorumBis. (Foto: Divulgação/SPFC)

➡️ ‘Não tive dúvidas’: Enzo Díaz é apresentado no São Paulo e explica escolha pelo clube‘Não tive dúvidas’: Enzo Díaz é apresentado no São Paulo e explica escolha pelo clube

Leila Pereira afirmou em conversa com jornalistas na tarde desta segunda-feira (13) que não pretende levar o Palmeiras para a disputa de competições fora do país. Segundo a gestora, as viagens não agregam ao clube e servem para "dirigente passear" e "conhecer a Disney", segundo ela.

continua após a publicidade

- Esse negócio de fazer pré-temporada no exterior é para dirigente querendo passear, porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem nenhum benefício financeiro para o clube, absolutamente nada - disse a presidente.

➡️ São Paulo firma parceria com clube alemão para intercâmbio de atletas

O São Paulo enfrentará o Cruzeiro e o Flamengo nos dois jogos programados da FC Series, competição que acontece na Flórida, nos Estados Unidos, nos dias 15 e 19, respectivamente. A estreia do Tricolor no Paulistão, ao contrário do rival, será no dia 20 de janeiro, usando uma equipe mista com alguns atletas do profissional e outros da base. A rodada inicial foi adiada justamente por conta da ida do clube para Orlando.