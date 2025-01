Seu clube na Copinha: Internacional busca hexacampeonato

O Internacional quer começar o ano com o pé direito e levantar mais uma taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Um dos times mais tradicionais da competição, o Colorado busca o hexacampeonato em 2025 e ficará sediado em Guarulhos, na região metropolitana.

continua após a publicidade

➡️Copinha 2025: Internacional divulga lista de relacionados

Internacional é um dos maiores vencedores da Copinha (Foto: Divugação / Internacional)

O Internacional estreia na competição no dia 4, quando encara o América, do Sergipe. As partidas serão disputadas no estádio Antônio Soares de Oliveira, do Flamengo, de Guarulhos, que conta com gramado sintético. Para isso, a equipe precisará de uma adaptação especial. O time do Celeiro de Ases entra em campo em busca do sexto título da competição.

Campeão em cinco oportunidades, o Colorado ergueu a taça da competição pela última vez em 2020, quando bateu seu maior rival, o Grêmio. Além disso, foi campeão em 1974, 1978, 1980 e 1998. O Inter é o segundo maior vencedor da Copinha, ao lado do Fluminense. Apenas o Corinthians tem mais títulos - onze.

continua após a publicidade

De olho nele

O Internacional chega para a Copinha com alguns desfalques. Sete atletas da categoria sub-20 serão incluídos no grupo profissional para a pré-temporada: Henrique Menke, Yago Noal, Bernardo Jacob, Gustavo Santos, Marlon, Pablo e Pedro Kauã.

Dos relacionados para a competição, a torcida do Internacional deve ficar de olho em um zagueiro: João Dalla Corte. Aos 18 anos, o defensor já foi relacionado para partidas com o elenco profissional e pode suprir uma carência da equipe na temporada. Em 2024, foram 17 jogos com a equipe sub-20, com um gol marcado.

continua após a publicidade

João Dalla Corte é um dos zagueiros inscritos na Copinha (Foto: Arquivo Pessoal)

Inscritos do Inter na Copinha

Goleiros: Diego Esser e Filipe Sírio;

Zagueiros: Cauã Ferreira, João Dalla Corte, Esley e Gabriel Lara;

Laterais: Kauã Barbosa, Carlos Eduardo, Cleiton e Henrique Lipert;

Meio-campistas: Denis Borges, Benjamin, Dionathan, Kauan Alves e Lorenzo Vaghetti;

Atacantes: Allex, Alexsandro, Pedro Henrique, João Victor, Guilherme Barbosa, Crysthyan e Gabriel Amaral.

Inter foi campeão em 2020, quando bateu o Grêmio na final (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Jogos do Inter na Copinha