Setor bloqueado e bastidores: como o São Paulo garantiu estreia no Morumbis

O São Paulo garantiu a estreia do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbis após uma estratégia de logística ser traçada. Como o Lance! adiantou, pediu que a data de estreia na competição fosse adiada para sábado (29). Antes, o jogo estava previsto para acontecer no dia seguinte, no domingo.

Isso porque o estádio do Morumbis receberá o show da banda de K-pop Stray Kids - entre os dias 5 e 6 de abril. Com o jogo nesse sábado, o Tricolor terá tempo hábil de jogar a estreia do Brasileirão em casa e conseguir entregar o estádio para a montagem do palco. Mas a estratégia não parou somente na data.

Para poder ter a torcida diante ao Sport, no retorno do São Paulo ao calendário de jogos e aos confrontos diante aos torcedores, o Tricolor precisou bloquear dois setores na venda de ingressos.

A Arquibancada Norte Oreo e a Cadeira Superior Norte Oreo, no caso, não receberão torcedores para que o palco seja instalado posteriormente.

Mas essa dinâmica não alterou apenas a logística do Brasileirão. No dia 10 de abril, o São Paulo recebe o Alianza Lima pela segunda rodada da Copa Libertadores. Algumas equipes disputarão essa fase entre os dias 8 e 9. Para que o Tricolor possa utilizar o Morumbis a tempo, a partida foi marcada para o dia 10. Com isso, toda a estrutura do show será desmontada.

Elenco do São Paulo estreia no Morumbis pelo Brasileirão (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

São Paulo terá mudanças no elenco para estreia no Brasileirão

O São Paulo fez os ajustes finais pensando na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Sem Pablo Maia e com Luiz Gustavo de volta - após perder o começo de temporada com uma fratura no pé -, o jogador deve voltar como dupla de Alisson.

Por outro lado, Zubeldía tem uma preocupação. Lucas Moura é baixa confirmada no São Paulo. O meia segue em tratamento no departamento médico e não se recuperou do trauma sofrido no joelho. Oscar é outra baixa.

Um possível time para a estreia no Brasileirão pode ser formado por: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Ferraresi); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Matheus Alves e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.