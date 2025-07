Saiba como nova dupla de volantes impulsiona reação do São Paulo de Hernán Crespo

O São Paulo comandado por Hernán Crespo vive bom momento na temporada e chega embalado para o duelo contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No último domingo, a equipe venceu o Fluminense e conquistou sua terceira vitória consecutiva. O jogo de ida contra o time paranaense está marcado para esta quinta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), no MorumBis.

continua após a publicidade

Crespo prepara nova função para promessa no São Paulo

Um dos fatores que explicam a evolução da equipe sob o comando do treinador argentino está no meio-campo. Crespo promoveu mudanças na estrutura da equipe e encontrou na nova dupla de volantes, formada por Marcos Antônio e Bobadilla, uma base sólida para mudar o estilo de jogo e impulsionar o rendimento coletivo.

Desde a chegada de Crespo, Marcos Antônio disputou cinco partidas, todas como titular, e vem apresentando crescimento em diversos aspectos em comparação ao período com Luis Zubeldía. Sob a nova gestão, ele tem jogado em média 81 minutos por partida, contra 67 anteriormente, e já distribuiu duas assistências, mesmo número registrado nas 32 partidas sob o comando anterior.

continua após a publicidade

Seu índice de passes decisivos saltou de 0,6 para 1,8 por jogo, e a precisão nos lançamentos longos aumentou de 70% para 88%. Defensivamente, o número de desarmes subiu de 0,8 para 1 por jogo. A eficiência nos duelos, no entanto, teve leve queda, de 49% para 42%, assim como a média de bolas recuperadas, que passou de 4,3 para 3,4 por jogo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Bobadilla, por sua vez, também vive fase ascendente. Com Crespo, disputou cinco partidas, sendo titular em quatro, e passou a atuar mais tempo por jogo: 73 minutos em média, contra 53 na ‘era Zubeldía’. Embora mantenha a média de 0,6 passes decisivos por partida, o número de finalizações cresceu de 0,8 para 1,8, com maior presença ofensiva. A precisão nos passes longos subiu de 78% para 87%, e os indicadores defensivos tiveram melhora significativa.

continua após a publicidade

O volante passou de 1,7 para 2,8 desarmes por jogo, de 0,5 para 1,2 interceptações e de 3 para 3,6 bolas recuperadas por partida. A eficiência nos duelos também aumentou de 48% para 61%, embora tenha subido a média de faltas cometidas de 1 para 1,4 por jogo.

Com a consistência da nova dupla de meio-campistas, o São Paulo tem mostrado maior equilíbrio entre defesa e ataque. Nas cinco partidas disputadas até aqui, o Tricolor sofreu cinco gols, sendo dois do Flamengo na estreia de Crespo, dois do Red Bull Bragantino e um do Fluminense. O time também passou dois jogos sem ser vazado, diante de Corinthians e Juventude.

A expectativa agora é que o bom momento se mantenha no duelo decisivo contra o Athletico-PR, em busca de vantagem no confronto de ida da Copa do Brasil.