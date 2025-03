Com mudança de data, São Paulo garante estreia do Brasileirão no Morumbis

A data de estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro sofreu uma alteração para que o time possa jogar o primeiro jogo da competição no estádio do Morumbis. Antes, o time iria estrear em um domingo, dia 30 de março, Agora, o jogo será no sábado, dia 29.

Segundo informado ao Lance!, a mudança foi um pedido por parte do São Paulo. Isso porque o estádio do Morumbis receberá o show da banda de Kpop Stray Kids entre os dias 5 e 6 de abril. Com o jogo agora no dia 29, o Tricolor terá tempo hábil de jogar a estreia do Brasileirão em casa e conseguir entregar o estádio para a montagem do palco.

Se a data antiga fosse mantida, o São Paulo corria o risco de precisar mandar o jogo de estreia em outro estádio. Vale relembrar que o clube tem um acordo com a Live Nation para receber shows internacionais feitos pela produtora no estádio do Morumbis. Inclusive, neste ano recebeu o show da Shakira e arrecadou cerca de R$ 3 milhões. Na ocasião, dois jogos foram mandados em Brasília.

São Paulo pediu mudança para ter estádio garantido (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo estreia contra o Sport

O São Paulo estreia contra o Sport no Campeonato Brasileiro. Agora com a nova data, o jogo do dia 29 de março acontecerá às 18h35 (de Brasília). Nestes dez dias, o time segue em preparação no CT da Barra Funda. Inclusive, neste sábado (22), receberá um jogo-treino contra o São Bernardo no Morumbis.