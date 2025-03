São Paulo lucra valor milionário com empréstimo de Erick ao Vitória

O Vitória anunciou o empréstimo de Erick e rendeu R$ 1 milhão para o São Paulo. O jogador foi anunciado pelo clube baiano nessa sexta-feira (28). Além do valor referente ao empréstimo, ficou acordado que o Leão irá cobrir os salários do jogador. Erick fica na equipe até o final do ano.

O jogador havia perdido espaço com Luis Zubeldía, mas como estava inscrito no Campeonato Paulista, o Tricolor conseguiu aproveitar dessa nova janela de transferências para encaminhar a negociação. Como o Lance! apurou, para o anúncio, faltavam só o acerto desses valores e os exames de Erick.

No São Paulo, o jogador era reserva no elenco. Nesse ano, disputou oito partidas, mas titular somente em duas. Erick foi anunciado em dezembro de 2023 e estreou em 2024. No último ano, disputou 36 jogos, com três gols.

O Tricolor tem feito uma "limpa" no elenco. Existem outros nomes que devem ser negociados em breve, sem planos futuros no São Paulo, como Liziero. Luan estava nesse plano também, mas o jogador será reintegrado.

Erick teve passagem antiga pelo Vitória

Essa não será a primeira passagem de Erick pelo Vitória. O jogador defendeu o time de Salvador entre 2018 e 2019. Na época, foi emprestado pelo Braga, equipe de Portugal.