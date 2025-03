O São Paulo quitou parte da dívida com o Grêmio por Ferreira. A informação foi adiantada pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo Lance!. O atacante foi vendido pelo time do sul por US$ 2,5 milhões em janeiro de 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

De acordo com a apuração do L!, o Grêmio recebeu o que equivale a uma parcela do valor que o Tricolor estava devendo. Ao que tudo indica, ainda faltam duas partes.

Em valores, até o momento, o São Paulo pagou US$ 1,4 milhão, faltando completar o restante do valor referente à negociação.

Por conta do atraso dos pagamentos, o Grêmio cogitou acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), mas como o Tricolor conseguiu quitar parte desse pagamento, a situação amenizou. Ferreira foi negociado em janeiro do último ano e conseguiu consolidar seu espaço no time paulista.

continua após a publicidade

Desde então, foram 58 partidas, com oito gols marcados e duas assistências. Na época, o São Paulo fechou um acordo que vai até dezembro de 2027.

➡️ Guia do Brasileirão: São Paulo chega com meta definida

Ferreirinha foi negociado ao São Paulo pelo Grêmio (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Grêmio chegou a se interessar por Arboleda

No começo desse ano, o Grêmio chegou a se envolver em uma possível sondagem por Arboleda, zagueiro titular do São Paulo. Mas na época, as conversas não avançaram - mesmo que envolvesse um possível "abatimento" da dívida com Ferreira.

continua após a publicidade

Do lado do Arboleda, o zagueiro deve permanecer no São Paulo e não existiria nenhum comunicado por parte do equatoriano pensando em deixar a equipe. Existiram alguns boatos que o defensor teria "pedido para sair", mas segundo o Lance! apurou, isso não seria verdade e nem chegou ao lado tricolor.