Sem férias: joias do São Paulo voltam ao Sub-20 durante recesso

Ryan Francisco, Maik, Henrique Carmo e Matheus Alves optaram por abrir mão do recesso do elenco profissional do São Paulo e retornaram ao time Sub-20 durante a pausa no calendário. O quarteto, que vinha sendo relacionado para partidas importantes do time principal, decidiu reforçar a base de Cotia neste período, com o objetivo de manter o ritmo de jogo e seguir evoluindo.

O São Paulo volta aos trabalhos no dia 26 de junho. Enquanto isso, o quarteto irá se apresentar para compromissos do mais novos.

O Lance! confirmou que os quatro jogadores estão em Curitiba, para enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileirão da categoria. Além deles, Paulinho - que começou a ser relacionado recentemente -, também viajou.

A ideia é não perder ritmo de jogo e voltar com toda intensidade para ajudar a equipe nos próximos desafios da temporada.

Dos jogadores que estavam sendo utilizados por Zubeldía nos últimos jogos, somente Lucca e Lucas Fereira não "desceram" novamente.

Após o recesso, todos irão retornar ao profissional novamente. O São Paulo volta a treinar no dia 26 de junho, mas volta a jogar somente no dia 17 de julho, contra o Flamengo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

