Hernán Crespo está sendo considerado como plano A entre as opções de técnicos para assumir o posto que anteriormente pertencia a Zubeldía no São Paulo. Esta seria a segunda passagem de Crespo pelo clube.

Ele foi anunciado no dia 12 de fevereiro de 2021. Na ocasião, chegou embalado pela conquista da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia. A negociação com o Tricolor, na época, durou pouco mais de uma semana.

Sua comissão técnica era composta por Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho), que deixaram o clube junto com ele. Ainda não se sabe quem integraria a nova comissão, caso ele reassuma o comando da equipe.

Crespo caiu nas graças da torcida ao marcar seu nome na história. No Campeonato Paulista daquele ano, encerrou um jejum do São Paulo de oito anos sem títulos e de quinze sem conquistar o Paulistão. Na decisão, foi campeão sobre o Palmeiras, com gols de Luan e Luciano.

Na campanha, o Tricolor apresentou os melhores números desde a primeira fase. O desempenho rendeu a Crespo uma idolatria por parte dos torcedores e uma série de homenagens.

Crespo foi campeão paulista em 2021 (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

Mas como foi a demissão?

Mesmo com o título, a passagem de Crespo chegou ao fim meses depois. Em outubro, o São Paulo anunciou a demissão do técnico. Alguns fatores contribuíram para a decisão, entre eles a eliminação na Libertadores, em uma revanche contra o Palmeiras, e a queda na Copa do Brasil diante do Fortaleza, ambas nas quartas de final. Uma sequência de resultados ruins no Brasileirão daquele ano culminou na saída do treinador. Posteriormente, Rogério Ceni assumiu o comando da equipe.

Em 53 partidas sob o comando de Crespo, o time somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 57,2%. Foram 88 gols marcados e 49 sofridos.

Crespo mal teve contato com a torcida

Caso retorne, Hernán Crespo terá uma experiência inédita no comando do São Paulo: o contato com a torcida tricolor. Quando assumiu o time, em 2021, a pandemia de Covid-19 impedia a presença de público nos estádios devido às restrições da quarentena. Ou seja, Crespo não chegou a vivenciar as tradicionais noites de Morumbis lotado.

Se assinar, o primeiro reencontro do técnico com o estádio será em um clássico contra o Corinthians — partida que costuma atrair casa cheia.