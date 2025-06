O São Paulo recebe o Internacional nesta quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão feminino. A partida ocorre no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, e conta com transmissão da TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming).

As equipes vivem momentos distintos na competição. Enquanto o São Paulo se classificou de forma antecipada para a segunda fase, o Inter ainda tenta uma vaga, mas dependerá de uma vitória e resultados negativos de concorrentes diretos.

15ª RODADA Brasileirão feminino Data e Hora Quarta-feira, 18 de junho, às 15h (horário de Brasília) Local Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco

O São Paulo persegue a vice-liderança, no momento ocupada pelo Corinthians. As Soberanas somam 30 pontos, um a menos que as rivais. A campanha é de nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

O Internacional, por outro lado, viu as chances de classificação diminuírem após ser goleado pelo Corinthians por 5 a 0 na última rodada. As Coloradas não vivem boa fase e venceram apenas uma vez nas últimas cinco vezes que entraram em campo.

Todos os oito confrontos desta rodada do Brasileirão feminino acontecem no mesmo dia e horário. Seis clubes já garantiram presença na segunda fase.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X INTERNACIONAL FEMININO - 15ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (15ª rodada)

📆 Data e horário : quarta-feira, às 15h (horário de Brasília)

: quarta-feira, às 15h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco

📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico Maurício Salgado):

Mari Ribeiro (May); Capelinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins (Gi Santos) e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Paola Pereira (Myka), Belén Aquino e Julieta Morales.

SÃO PAULO (Técnico Thiago Viana):

Anna Bia; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Maressa, Aline e Dudinha; Crivelari, Isa e Day.