São Paulo: Crespo aparece como possível substituto de Zubeldía

O São Paulo anunciou a saíde de Luis Zubeldía nesta segunda-feira (16). O treinador e o clube do Morumbis entraram em um acordo amigável, após um pedido de demissão que partiu do argentino. Com o elenco tricolor de recesso até o dia 26 de junho, o clube corre para ter um substituto o mais rápido possível.

Hernán Crespo volta à tona neste contexto, como adiantado pelo "ge" e confirmado pelo Lance!. O São Paulo tem uma estratégia que gira em torno de trazer um técnico que não tenha uma folha salarial alta e que, de preferência, esteja livre no mercado. Justamente pela questão financeira, o Tricolor ainda não havia cogitado demitir Zubeldía, mesmo após a sequência de resultados no Campeonato Brasileiro.

O dia no CT da Barra Funda está agitado. Campeão do Campeonato Paulista em 2021, título que encerrou um jejum de anos do São Paulo, Crespo é um nome bem visto internamente e as conversas podem avançar.

A torcida, nas redes sociais, chegou a pedir alguns nomes como Juan Pablo Vojvoda. Não é a primeira vez que algo assim surge, tendo acontecido também quando Dorival Júnior deixou o clube rumo à Seleção Brasileira. O L! apurou que, por ora, não houve nenhuma consulta.

Crespo está livre no mercado (Foto: FAYEZ NURELDINE/ AFP)

Veja o anúncio da saída de Zubeldía

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube.

Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa. A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe.

O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.