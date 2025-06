Por onde anda Aloísio ‘Boi Bandido’, ex-São Paulo e Figueirense?

Iniciou a carreira no Grêmio e destacou-se no Figueirense, onde ganhou o apelido.

Aloísio dos Santos Gonçalves, mais conhecido como Aloísio Boi Bandido — ou Luo Guofu, seu nome em chinês — é um dos personagens mais carismáticos que passaram pelo futebol brasileiro nos últimos anos. Combativo, aguerrido e dono de uma raça contagiante, o atacante conquistou as torcidas por onde passou. De Figueirense a São Paulo, e depois no futebol chinês, Boi Bandido construiu uma trajetória peculiar, marcada por gols importantes e por um carisma que extrapolou os gramados. O Lance! te conta por onde anda Aloísio "Boi Bandido".

Natural de Araranguá, em Santa Catarina, Aloísio nasceu em 19 de junho de 1988. Sua carreira profissional começou no Grêmio, ainda em 2006, mas só anos depois ele ganharia projeção nacional. Ao longo da trajetória, o atacante superou lesões, teve uma passagem marcante pelo Figueirense, viveu seu auge no São Paulo e, posteriormente, se tornou um dos brasileiros de maior destaque no futebol da China — chegando, inclusive, a se naturalizar cidadão chinês e defender a seleção local.

Primeiros passos e o brilho no Figueirense

Aloísio começou no Grêmio com 18 anos e, logo em 2007, foi emprestado ao FC Chiasso, da Suíça. Sua experiência europeia, no entanto, foi curta e discreta. De volta ao Brasil, passou por Caxias e, em 2011, foi emprestado para a Chapecoense, onde se destacou no Campeonato Catarinense e chamou atenção do mercado.

Foi então contratado pelo Figueirense, clube onde viveu seu primeiro grande momento na elite do futebol brasileiro. Em 2012, mesmo com a má campanha do time no Campeonato Brasileiro, Aloísio brilhou individualmente. Marcou gols decisivos, como na vitória sobre o Grêmio, nos triunfos contra o Sport, Coritiba e Internacional, e rapidamente caiu nas graças da torcida. Foi no Figueira que recebeu o apelido de “Boi Bandido”, uma homenagem dos torcedores à sua força e entrega em campo.

No fim da temporada, com o contrato encerrando, Aloísio já havia se projetado nacionalmente e despertado o interesse de grandes clubes do país.

São Paulo: carisma, gols e identificação com a torcida

Em 2013, o São Paulo contratou Aloísio para reforçar o ataque que disputaria a Copa Libertadores. A identificação com a torcida foi imediata. Seu estilo combativo e sua disposição renderam muitos elogios da imprensa e dos são-paulinos.

Logo em sua estreia na Libertadores, o São Paulo goleou o Bolívar por 5 a 0. No Campeonato Paulista, Boi Bandido foi acumulando gols importantes e ganhando protagonismo. No Brasileirão, viveu momentos memoráveis, como o hat-trick contra o Internacional, e ajudou o Tricolor a escapar de um temido rebaixamento.

Ao final da temporada de 2013, Aloísio somava 22 gols pelo São Paulo, dividindo a artilharia do ano com Luís Fabiano. A conexão com a torcida era tão forte que o clube chegou a lançar uma camisa em sua homenagem.

Apesar do interesse de outros clubes e do desejo de permanecer, em 2014 Aloísio recebeu uma proposta irrecusável do futebol chinês. O Shandong Luneng, treinado por Cuca, levou o atacante para a Ásia, em uma transferência de cerca de 5 milhões de euros.

A bem-sucedida experiência no futebol chinês

A mudança para a China representou uma nova fase na carreira de Boi Bandido. No Shandong Luneng, Aloísio manteve seu estilo aguerrido e se adaptou rapidamente ao futebol local. Foram anos de boas temporadas, muitos gols e um respeito crescente da torcida chinesa.

Em 2016, transferiu-se para o Hebei China Fortune, onde seguiu como peça importante do ataque. Sua popularidade cresceu ainda mais, a ponto de se naturalizar cidadão chinês em 2019. Com o novo nome, Luo Guofu, passou a ser visto como um símbolo de integração do futebol brasileiro com o chinês.

Em 2020, chegou a ser convocado para a seleção chinesa, uma experiência que marcou profundamente a trajetória de Aloísio. Embora já estivesse na fase final da carreira, o atacante contribuiu com seu profissionalismo e espírito competitivo.

Por onde anda Aloísio?

Após uma longa e bem-sucedida passagem pelo futebol chinês, Aloísio anunciou sua aposentadoria em 24 de junho de 2024, aos 36 anos. Hoje, o ex-atacante segue morando na China, onde construiu uma vida ao lado da família e consolidou sua imagem como uma figura querida no esporte local.

Por onde anda Aloísio? Embora tenha se despedido oficialmente dos gramados, Aloísio continua envolvido com o futebol e participa de projetos sociais e esportivos voltados para o desenvolvimento da modalidade no país asiático. Também mantém contato frequente com amigos do futebol brasileiro e, nas redes sociais, costuma receber o carinho de torcedores do Figueirense e do São Paulo, que não esquecem sua passagem marcante pelos clubes.

Com uma história de superação, raça e carisma, Aloísio Boi Bandido é um daqueles personagens que deixam saudade no futebol. De Araranguá para o mundo, seu legado vai além dos gols: é o exemplo de um jogador que sempre honrou a camisa e conquistou a admiração por onde passou.

