São Paulo: Zubeldía adota cautela com Oscar e aponta falta de tempo para treinos

O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo disputado na Arena Barueri, neste domingo (11). Vitor Roque marcou o único gol da partida, aos 49 minutos do segundo tempo.

Zubeldía novamente teve dificuldades para montar a equipe. Lucas Moura ficou de fora, enquanto Oscar entrou apenas no segundo tempo. O treinador do Tricolor falou sobre a manutenção do elenco, lamentou o calendário cheio e o pouco tempo para a recuperação dos atletas.

— Lamentavelmente, como não temos semanas longas, temos de botar os jogadores dentro dos jogos oficiais, não é o ideal. Poderia ter jogos mais leves, mas aqui não existe isso. A falta de jogo vão sentir, Lucas sentiu contra o Fortaleza, foi um pouco melhor contra Alianza. Oscar só com um treino de 30 minutos, não me deixaram usar mais isso. Ferreirinha hoje não era mais que 60 minutos. Coisas que falamos portas adentro, tomamos decisões em conjunto. Não é o cenário ideal — disse Zubeldía em entrevista coletiva na Arena Barueri.

Volta de Oscar

O meia voltou a jogar pelo São Paulo após um mês fora para se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. Zubeldía optou por deixar o jogador no banco de reservas, mas Oscar entrou aos nove minutos da etapa final, no lugar de Matheus Alves. A última partida do jogador havia sido na vitória sobre o Talleres por 1 a 0, no início de abril.

Segundo levantamento do "SofaScore", em 35 minutos, o meia teve 35 ações com a bola, sendo dez passes certos, três cruzamentos, duas tentativas de passes longos e uma finalização.

Próximo jogo

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. No MorumBis, o Tricolor encara o Libertad, pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental.