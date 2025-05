Zubeldía comenta situação de Lucas Moura no São Paulo: ‘Vamos analisar a equipe’

O São Paulo perdeu do Palmeiras por 1 a 0 neste domingo (11), na Arena Barueri, com gol de Vitor Roque no fim da partida.

Em entrevista coletiva, o técnico do Tricolor, Luís Zubeldia, afirmou que ainda não sabe se Lucas Moura vai jogar na próxima quarta-feira (14), diante do Libertad, pela 5ª rodada da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

— Não sei se vai ser titular, temos de pensar no jogo. Ao respeito do que aconteceu, ele falou comigo, está num processo de recuperação do joelho, essa lesão foi num gramado sintético, ele não teve boa experiência no gramado. Falou comigo, para jogar 10, 15, 30 minutos neste processo de estar bem, é correr riscos. Chamamos o departamento médico, a última coisa que queríamos era uma nova lesão no sintético. É algo a controlar nessa parte. Se vai jogar contra Libertad, vamos analisar a equipe - afirmou o argentino.

Lucas Moura se recuperou de um trauma no joelho direito após um impacto contra o solo do gramado sintético do Allianz Parque, na semifinal do Paulistão. Ele perdeu dez partidas do São Paulo na temporada. Ele somou 60 minutos em campo nos jogos contra o Fortaleza e Alianza Lima, do Peru.

continua após a publicidade

Com a derrota para o Palmeiras, o time perdeu a invencibilidade de 12 partidas. O elenco se reapresenta na próxima segunda-feira (12), às 11h, no CT da Barra Funda.

Lucas Moura perdeu 10 partidas pelo São Paulo por causa de um trauma no joelho direito. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem pela frente:

O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira (14), contra o Libertad, do Paraguai, no Morumbi, às 21h30. O Tricolor é o líder do Grupo D, com 10 pontos. Acumula 3 vitórias em 4 jogos, além de um empate e uma derrota. O time paraguaio tem 7 pontos conquistados e está na vice-liderança.

continua após a publicidade

Pelo Brasileirão, entra em campo no próximo sábado (17), contra o Grêmio, às 21h, no Morumbi. O time ocupa a 16ª posição na tabela com 9 pontos.