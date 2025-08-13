Torcida do São Paulo compara Rafael a Rogério Ceni após jogo da Libertadores

A torcida do São Paulo comparou o goleiro Rafael a Rogério Ceni após o empate com o Atlético Nacional, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A comparação foi feita após Rafael defender o pênalti de Cardona, sendo o grande destaque do Tricolor.

Este foi o primeiro pênalti defendido por Rafael durante o tempo normal de jogo. Alguns torcedores chegaram a se manifestar dizendo que é o melhor goleiro do Tricolor desde Ceni, ídolo histórico do clube.

Rogério Ceni está sorrindo de algum lugar da Bahia com a defesa do Rafael.



O homem trouxe ele para nós e ele vem nos salvando. — santoryugi 🇾🇪 (@yunjinmisogina) August 13, 2025

rafael acertou o canto simplesmente duas vezes, é o melhor goleiro do são paulo pós rogerio ceni, não existe discussão. — ’ 𝕱𝖊𝖗𝖗𝖊𝖎𝖗𝖆 𒉭 (@makavellyyz) August 13, 2025

RAFAEL ENCARNOU O ROGÉRIO CENI NESTA NOITE, É PAPO DE FAZER UMA ESTÁTUA PARA ELE — Mathy Mil Grau 🇾🇪 (@MathySpfc) August 13, 2025

Rafael foi elogiado por Crespo

Após a partida do São Paulo com o Atlético Nacional, Hernán Crespo elogiou bastante a partida de Rafael. O técnico disse que entendia que seria um jogo complicado, mas ficou muito contente com o defensor.

- Sabemos que tínhamos que enfrentar um time complicado, em um estádio complicado. Estou muito contente por Rafael. Temos que melhorar neste aspecto, mas sofrer aqui é uma situação normal - avaliou Hernán Crespo.

Rafael salvou o São Paulo contra o Atlético Nacional (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como foi o jogo

Atlético Nacional e São Paulo empataram por 0 a 0 pelo primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo aconteceu em Medellín, no Atanasio Girardot, na Colômbia. Com o resultado desta terça-feira (12), as equipes chegam sem nada resolvido para o jogo de volta.

O São Paulo volta a campo contra o Sport, no sábado (16), às 18h30 (de Brasília). O jogo acontece pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Pela competição nacional da Colômbia, joga no mesmo dia, contra a Corporación Deportiva Fortaleza.