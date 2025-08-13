Conmebol apura suposto gesto racista e brigas em Atlético Nacional x São Paulo

O empate sem gols entre Atlético Nacional e São Paulo foi marcado por diversas polêmicas na parte da torcida. No Atanasio Girardot, em Medellin, parte da torcida do Atlético Nacional invadiu o setor que pertencia à torcida tricolor.

continua após a publicidade

Pedras e tijolos foram arremessados, além de confrontos entre alguns torcedores. Um torcedor do Atlético Nacional teria sido flagrado fazendo supostos gestos racistas, imitando um macaco, direcionados aos brasileiros presentes.

Torcedor imitando macaco foi flagrado pela torcida do São Paulo (Foto: Reprodução/ X)

O Lance! apurou que a confusão foi apaziguada na sequência pela polícia local, mas que alguns torcedores foram feridos. A reportagem confirmou também que a Conmebol deve investigar o que aconteceu e aplicar devidas punições se necessário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nas redes sociais, alguns torcedores registraram o que aconteceu. Ao que tudo indica, um torcedor do São Paulo chegou a ser detido e foi preso na Colômbia, segundo ao que foi informado ao L!.

Tenso demais! Ficamos escondidos dentro do banheiro um tempo, agora aguardando aqui pra sair. pic.twitter.com/PAP4LHgMFb — Gabriela Martins (@_gabimartins) August 13, 2025

Torcida do Atlético Nacional estará no Morumbis semana que vem

A decisão das oitavas da Libertadores acontecerá na próxima terça-feira, dia 19, no Morumbis. Diante a torcida tricolor, o São Paulo precisa vencer com um gol de diferença. Se empatarem novamente, será na emoção e nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️Provocações entre torcidas do São Paulo e do Atlético Nacional acabam com intervenção da polícia

No Morumbis, o setor visitante será aberto normalmente para a torcida do Atlético Nacional. Na capital paulista, isso só não acontece com rivais diretos, como Palmeiras, Corinthians e Santos.

Como foi o jogo

Atlético Nacional e São Paulo empataram por 0 a 0 pelo primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo aconteceu em Medellín, no Atanasio Girardot, na Colômbia. Com o resultado desta terça-feira (12), as equipes chegam sem nada resolvido para o jogo de volta.

O São Paulo volta a campo contra o Sport, no sábado (16), às 18h30 (de Brasília). O jogo acontece pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Pela competição nacional da Colômbia, joga no mesmo dia, contra a Corporación Deportiva Fortaleza.