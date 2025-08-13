Conmebol apura suposto gesto racista e brigas em Atlético Nacional x São Paulo
Confusão contou com intervenção policial
O empate sem gols entre Atlético Nacional e São Paulo foi marcado por diversas polêmicas na parte da torcida. No Atanasio Girardot, em Medellin, parte da torcida do Atlético Nacional invadiu o setor que pertencia à torcida tricolor.
Pedras e tijolos foram arremessados, além de confrontos entre alguns torcedores. Um torcedor do Atlético Nacional teria sido flagrado fazendo supostos gestos racistas, imitando um macaco, direcionados aos brasileiros presentes.
O Lance! apurou que a confusão foi apaziguada na sequência pela polícia local, mas que alguns torcedores foram feridos. A reportagem confirmou também que a Conmebol deve investigar o que aconteceu e aplicar devidas punições se necessário.
Nas redes sociais, alguns torcedores registraram o que aconteceu. Ao que tudo indica, um torcedor do São Paulo chegou a ser detido e foi preso na Colômbia, segundo ao que foi informado ao L!.
Tenso demais! Ficamos escondidos dentro do banheiro um tempo, agora aguardando aqui pra sair. pic.twitter.com/PAP4LHgMFb— Gabriela Martins (@_gabimartins) August 13, 2025
Torcida do Atlético Nacional estará no Morumbis semana que vem
A decisão das oitavas da Libertadores acontecerá na próxima terça-feira, dia 19, no Morumbis. Diante a torcida tricolor, o São Paulo precisa vencer com um gol de diferença. Se empatarem novamente, será na emoção e nos pênaltis.
No Morumbis, o setor visitante será aberto normalmente para a torcida do Atlético Nacional. Na capital paulista, isso só não acontece com rivais diretos, como Palmeiras, Corinthians e Santos.
Como foi o jogo
Atlético Nacional e São Paulo empataram por 0 a 0 pelo primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo aconteceu em Medellín, no Atanasio Girardot, na Colômbia. Com o resultado desta terça-feira (12), as equipes chegam sem nada resolvido para o jogo de volta.
O São Paulo volta a campo contra o Sport, no sábado (16), às 18h30 (de Brasília). O jogo acontece pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Pela competição nacional da Colômbia, joga no mesmo dia, contra a Corporación Deportiva Fortaleza.
