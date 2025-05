Assista na íntegra à coletiva de Luis Zubeldía, técnico do São Paulo

Um dos jogos mais aguardados desta oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, disputado na noite deste domingo (11), na Arena Barueri, em Barueri, teve emoção nos minutos finais. O duelo terminou com vitória do Verdão nos acréscimos, quando Vitor Roque foi às redes e garantiu a permanência do time na liderança, com 19 pontos. O Tricolor, por sua vez, fica em 12° lugar, com dez.

Com o resultado, o São Paulo perde a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O clube soma uma vitória, seis empates, e agora, uma derrota no torneio. Era a última equipe sem derrotas na competição nacional.

O confronto foi competitivo, e o empate fora de casa escapou nos acréscimos da segunda etapa. Aos 49 minutos, Vitor Roque fez boa jogada pela direita, passou para Felipe Anderson na entrada da área que chutou para grande defesa de Rafael. No rebote, o atacante do Palmeiras marcou.

Após o confronto, Luís Zubeldía concedeu entrevista coletiva na Arena Barueri. O treinador falou sobre os desfalques do Tricolor para a partida, que incluía Lucas Moura, e a dificuldade da equipe no Choque-Rei pelo Brasileirão.

Veja a entrevista do treinador do São Paulo

O que vem por aí?

Agora, tanto Palmeiras quanto São Paulo viram a chave e voltam suas forças para a disputa da Libertadores, no meio da semana. Na quinta-feira (15), às 19h, o Verdão, já classificado e que tem 100% de aproveitamento na competição continental, recebe o Bolívar, no Allianz Parque, pelo Grupo G. Um dia antes, o Tricolor enfrenta o Libertad, às 21h30, no Morumbis, pelo Grupo D. Os jogos são válidos pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos.

