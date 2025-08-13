O colombiano Edwin Cardona viveu, nesta quarta-feira, uma daquelas noites que nenhum jogador quer ter no currículo. No empate por 0 a 0 entre Atlético Nacional e São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o meia desperdiçou duas cobranças de pênalti. A primeira errou o alvo, mandando para fora. Na segunda, viu o goleiro Rafael, do Tricolor, fazer a defesa e impedir o que poderia ser o gol da vitória no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Veja no vídeo abaixo.

A rara e amarga façanha colocou Cardona em um seleto — e indesejado — grupo de atletas que falharam mais de uma vez na marca da cal na mesma partida. Ao longo da história, nomes conhecidos do futebol mundial também protagonizaram episódios semelhantes.

Na Libertadores de 2022, Darío Benedetto viveu pesadelo parecido. O centroavante do Boca Juniors teve dois pênaltis para decidir o duelo contra o Corinthians, na Bombonera, pelas oitavas de final. No tempo normal, carimbou a trave. Na disputa por penalidades, isolou a bola, contribuindo para a eliminação argentina e a classificação do Timão.

Um caso ainda mais extremo aconteceu em 1999, quando Martín Palermo, ídolo do Boca, perdeu três pênaltis na derrota da Argentina por 3 a 0 para a Colômbia, na Copa América. Cada erro foi de um jeito: no travessão, por cima do gol e defendido pelo goleiro.

No futebol brasileiro, a lista também tem episódios marcantes. Na semifinal do Brasileirão de 1999, Raí, ídolo do São Paulo, teve duas cobranças defendidas por Dida, do Corinthians, que garantiu seu time na final. Em 2009, no Maracanã, Paulo Henrique Ganso, então promessa do Santos, desperdiçou dois pênaltis contra o Flamengo, que venceu por 1 a 0.

Mais recentemente, em 2025, Alan Patrick, do Internacional, perdeu duas penalidades contra o Maracanã, do Ceará, pela Copa do Brasil. Assim como Cardona, todos viram seus nomes eternizados na nada invejável galeria das noites para esquecer.

