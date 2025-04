São Paulo x Náutico: Muricy Ramalho é ídolo e bicampeão pelo Timbu

O São Paulo joga contra o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (29), mas um reencontro chama atenção. Muricy Ramalho, hoje coordenador de futebol do Tricolor, é ídolo e bicampeão pelo Timbu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Muricy construiu um elo especial com o Náutico. Em 2001 e 2002, fez história ao comandar a equipe nas conquistas do bicampeonato pernambucano. Nas duas campanhas, o roteiro foi semelhante: vitórias sobre o maior rival, o Santa Cruz, com o primeiro triunfo nos Aflitos e a decisão fora de casa.

Na época, o Náutico não conquistava títulos havia onze anos, e Muricy foi peça fundamental na quebra do jejum.

➡️São Paulo detalha dívida, prejuízos e déficit milionário em balanço financeiro

A conexão com o clube se solidificou a partir dessas conquistas. Muricy Ramalho se tornou ídolo do Timbu e chegou a se tornar conselheiro vitalício e sócio do Náutico.

continua após a publicidade

Mesmo após os anos, nunca escondeu o carinho e a torcida pelo clube. Em 2018, por exemplo, esteve presente na festa de reabertura do Estádio dos Aflitos e, em outras ocasiões, desejou publicamente sorte ao Náutico, inclusive durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

É comum que Muricy Ramalho seja homenageado quando visita o estádio ou participa de eventos ligados ao clube. Sempre que retornava ao time ou ao Estádio dos Aflitos, era recebido com grande carinho pela diretoria e pela torcida. Entre as homenagens que já recebeu, estão camisas comemorativas e até mesmo um título de sócio patrimonial do Náutico.

continua após a publicidade

Muricy tem uma relação muito boa com o Náutico (Foto: Divulgação/ Náutico)

São Paulo e Náutico se enfrentam pela Copa do Brasil

São Paulo e Náutico se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em jogo que acontece no estádio do Morumbis.

O Tricolor vem de um empate por 1 a 1 com o Ceará, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o São Paulo fará sua estreia nesta fase, já que garantiu a classificação direta graças à campanha no Brasileirão de 2023.