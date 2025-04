Dorival entra para lista de técnicos que passaram pelos 4 grandes de São Paulo

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (28) a contratação do técnico Dorival Júnior. O treinador, de 63 anos, assume o clube pela primeira vez em sua carreira e passa a integrar uma lista importante de comandantes que já treinaram os quatro grandes de São Paulo.

Na história recente, o último treinador que completou essa lista foi Cuca, que passou pelo Corinthians em 2024. O técnico esteve à frente da equipe em apenas dois jogos: contra o Remo (Copa do Brasil) e o Goiás (Campeonato Brasileiro). Cuca fez história no Palmeiras ao conquistar o Brasileirão e, no Santos, chegando à final da Libertadores.

Outro técnico importante nesse cenário foi Emerson Leão, campeão do Campeonato Brasileiro pelo Santos em 2002 e da Copa Conmebol em 1998. Pelo São Paulo, venceu o Paulistão de 2005. Sua passagem pelo Corinthians ocorreu entre 2006 e 2007.

O técnico Oswaldo Brandão, entre os nomes mencionados, foi o que mais conquistou títulos pelos clubes, incluindo Campeonato Brasileiro, Paulistão e torneios amistosos nas décadas de 50 e 60.

A lista ainda conta com nomes importantes, como Aymoré Moreira (campeão brasileiro pelo Palmeiras), Carlos Alberto Silva (campeão paulista pelo São Paulo), Nelsinho Baptista (campeão brasileiro pelo Corinthians), Oswaldo de Oliveira (campeão mundial pelo Corinthians) e Rubens Minelli (campeão brasileiro pelo São Paulo).

Dorival Júnior não conquistou títulos pelo Palmeiras, mas foi campeão no Santos, vencendo a Copa do Brasil e duas vezes o Paulistão, e no São Paulo, conquistando a Copa do Brasil em 2023.

Dorival Júnior passou pelo São Paulo recentemente (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Veja abaixo a lista dos técnicos que trabalharam todos os quatro grandes:

Dorival Júnior

Santos: (2010; 2015-17)



Palmeiras: (2014)



São Paulo: (2017-18; 2023)



Corinthians: (2025)

Oswaldo Brandão

Corinthians: (1954-57; 1964-65; 1966-68; 1977-78 e 1980-81)



Palmeiras: (1946-47; 1958-60; 1971-75 e 1980)



Santos: (1948-50)



São Paulo: (1962-64 e 1971)



Aymoré Moreira

Corinthians: (1968; 1970 e 1971)



Palmeiras: (1951; 1954-57 e 1967)



Santos: (1952)



São Paulo: (1962 e 1966)



Carlos Alberto Silva

Corinthians: (1994)



São Paulo: (1980-81 e 1989-90)



Palmeiras: (1984 e 1995)



Santos: (2000)



Rubens Minelli

Corinthians: (1986)



Palmeiras: (1969-71; 1982-83 e 1987-88)



Santos: (1992)



São Paulo: (1977-79)



Emerson Leão

Corinthians: (2006-07)



Palmeiras: (1989 e 2005-06)



Santos: (1998-99, 2002-04 e 2008)



São Paulo: (2004-05, 2011-12)



Nelsinho Baptista

Corinthians: (1990-91; 1992-93 e 1996-97)



Palmeiras: (1991-92 e 2007)



Santos: (2005)



São Paulo: (1998; 2001-02)



Oswaldo de Oliveira

Corinthians: (1999-2000; 2004 e 2016)



Palmeiras: (2015)



Santos: (2005 e 2014)



São Paulo: (2002-03)



Cuca