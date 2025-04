São Paulo detalha dívida, prejuízos e déficit milionário em balanço financeiro

O São Paulo divulgou o balanço financeiro de 2024 detalhado. Nele, são explicados todos os demonstrativos, gastos e informações a respeito da dívida do Tricolor paulista. O Lance! acessou ao documento para entender o cenário.

O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida.

Outro número chamou atenção nos demonstrativos financeiros. Somando os resultados do time profissional e das categorias de base, o São Paulo registrou um prejuízo de R$ 72,8 milhões. Isso foi explicado no balanço.

O São Paulo arrecadou R$ 582,9 milhões apenas com o futebol. Ao detalhar os gastos com a equipe principal e com as Crias de Cotia, o montante chegou a R$ 655,7 milhões - o que justifica o déficit de quase R$ 73 milhões.

O balanço também analisou as despesas relacionadas a benefícios, salários e demais custos envolvendo jogadores, comissão técnica e equipe de apoio. No total, esses gastos somaram R$ 204 milhões.

Além disso, o documento apontou um valor de R$ 109,8 milhões destinados exclusivamente ao pagamento de direitos de imagem, além de R$ 25 milhões referentes a encargos trabalhistas.

São Paulo detalhou gastos e ganhos de 2024 (Foto: Nilton Fukuda / saopaulofc.net)

Balanço orçamentário do São Paulo explica cenário

O balanço orçamentário do São Paulo foi aberto com uma contextualização sobre o cenário vivido na temporada 2024. No documento, foi destacado que a moeda nacional sofreu um processo de desvalorização, o que impactou diretamente as entidades esportivas.

Fatores de mercado como o aumento da taxa básica de juros, em níveis superiores a 13%, aliado aos

reflexos do período de pandemia, também foram citados como ponto a ser levado em consideração.

O balanço alegou que o São Paulo continuou ampliando sua capacidade de gerar e arrecadar receitas. Houve um crescimento de 7,51% na receita bruta anual em comparação com o que foi registrado no exercício de 2023. Foram destacados crescimentos em áreas específicas: as receitas do complexo social aumentaram 29,94%, enquanto as receitas relacionadas ao estádio tiveram uma alta de 69,39%.