São Paulo x Náutico: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

São Paulo e Náutico se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em jogo que acontece no estádio do Morumbis.

O Tricolor vem de um empate por 1 a 1 com o Ceará, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o São Paulo fará sua estreia nesta fase, já que garantiu a classificação direta graças à campanha no Brasileirão de 2023.

Esta etapa da competição é dividida em duas fases. O jogo de volta será disputado no Estádio dos Aflitos.

O São Paulo volta a jogar em casa após uma sequência de viagens na última semana. O time viajou para o Paraguai e para o Ceará nas rodadas passadas.

São Paulo fará estreia na Copa do Brasil (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

O Náutico estreou na Copa do Brasil ainda na primeira fase, eliminando o Santa Cruz e o Vitória. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 contra o CSA, pela série C do Campeonato Brasileiro. A equipe de Recife enxerga o campeonato como uma das maiores oportunidades da temporada.

Na arbitragem, Savio Pereira Sampaio é o responsável pelo apito. Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) são os assistentes, enquanto Elmo Alves Resende Cunha fica na cabine do VAR.

Confira as informações do jogo entre São Paulo e Náutico pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X NÁUTICO

3ª FASE (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Cédric Soares, Ferraresi (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreirinha; André Silva.

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Muriel; Buiú, João Maistro (Rayan), Carlinhos e Luiz Paulo; Marco Antonio (Igor Pereira), Patrick Allan e Auremir; Kelvin, Vinícius e Paulo Sérgio.