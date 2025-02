A Conmebol anunciou a data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2025, que definirá os confrontos da próxima fase do torneio. A divisão dos potes para o sorteio, baseada no ranking da Conmebol de 2024, dá a entender que Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo possam ser cabeças de chave. O sorteio será no próximo dia 17 de março, e cai em uma segunda-feira. No mesmo dia, acontecerá o sorteio das chaves da Copa Sul-Americana.

Seis brasileiros garantidos na fase de grupos da Libertadores

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza já garantiram sua participação na fase de grupos da Libertadores. O sorteio vai definir as chaves e os adversários das seis equipes brasileiras já classificadas, enquanto Corinthians e Bahia ainda disputam a fase prévia em busca de uma vaga.



A composição dos grupos será diretamente influenciada pela definição dos potes, que ainda aguarda confirmação oficial da Conmebol. A projeção, baseada no ranking da entidade de 2024, coloca Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo em posições de destaque, aumentando a expectativa em torno do sorteio. Internacional e Fortaleza ficariam em outros potes, mas não enfrentariam estes quatro times brasileiros.



Vale lembrar que, pelo regulamento da competição, equipes de um mesmo país não podem ser sorteadas no mesmo grupo, a menos que uma delas venha da fase prévia. Só há a possibilidade de confrontos entre times brasileiros nesta fase de grupos, caso Corinthians e Bahia avancem na etapa preliminar da competição.

