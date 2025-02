São Paulo encaminha rescisão contratual de Santiago Longo

São Paulo e Santiago Longo negociam a rescisão contratual de forma antecipada. Isso porque o volante de 26 anos não está nos planos do técnico Luis Zubeldía e, portanto, retornará ao Belgrano, da Argentina, clube que cedeu o atleta até o dia 29 de agosto.

➡️ Titulares do São Paulo têm teste em Brasília antes de jogo com Palmeiras

O treinador são-paulino conta, hoje, com cinco atletas da posição: Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla, além de Luiz Gustavo, que se recupera de lesão.

Santiago Longo chegou ao São Paulo em setembro do ano passado, fazendo apenas três partidas em 2024, além de duas nesta temporada. O argentino não foi relacionado para a partida contra o RB Bragantino e nem para a sequência de jogos em Brasília, contra Inter de Limeira e Velo Clube.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Quando terminou o campeonato, falei com ele que pela situação no meio de campo, com a recuperação de Pablo Maia e de Alisson e talvez a incorporação de algum jogador, porque eu não controlo o mercado, poderia aumentar mais a dificuldade de jogar. Foi uma decisão do jogador. Eu falei com ele, depois são situações que eles tem que administrar com os dirigentes e empresários. O que eu gosto é de jogador que toma decisão e que não fique numa zona de conforto – afirmou Zubeldía no sábado (8), sobre a possibilidade de saída do argentino.

A informação sobre a decisão do clube paulista sobre encerrar o contrato de forma antecipada com o volante foi divulgada inicialmente pelo portal "Arquibancada Tricolor" e confirmada pelo Lance!.

