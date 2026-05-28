São Paulo inicia preparação para duelo contra o Remo e mira 'período de paz' durante a Copa

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O São Paulo inicia nesta quinta-feira (28) a preparação para enfrentar o Remo pela 18ª rodada do Brasileirão, o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo e que encerra uma primeira metade de temporada muito conturbado para o Tricolor. Após vencer o Boston River por 2 a 0 na noite de terça, a equipe garantiu vaga no mata-mata da Sul-Americana e pôs fim a um jejum de oito jogos sem vencer.

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O reencontro com a vitória e a classificação às oitavas do torneio continental em primeiro lugar do grupo são os primeiros passos dados por Dorival no Tricolor em busca de tranquilidade em seu retorno à equipe. Apresentado há duas semanas, o treinador assumiu o São Paulo em meio a uma crise dentro e fora dos gramados e agora o objetivo é levar paz ao clube.

Para isso, a vitória contra o Remo é crucial. O jogo no Mangueirão, fora de casa, pode recolocar a equipe no G4 do Brasileiro, a depender dos outros resultados da rodada. A equipe caiu de produtividade e despencou posições nos últimos jogos, saindo da zona de classificação que ocupava desde o começo do campeonato. Agora, com 25 pontos e na 7ª colocação, está a apenas dois do Athletico-PR, 4º colocado. Mas ainda tem Red Bull Bragantino e Coritiba no meio do caminho, ambos com 26.

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Dorival é aposta para estabilidade

Para além de todo o contexto político caótico vivido pelo São Paulo desde o fim de 2025, com a saída de Julio Casares da presidência e a troca na gestão do clube, o Tricolor também vive neste ano uma instabilidade forte dentro dos gramados.

A começar pelo próprio técnico, já que Dorival Jr. é o terceiro nome a assumir o elenco em menos de seis meses. O treinador chega ao clube após o mandatário Harry Massis e a diretoria comandada por Rui Costa optarem por demitir Hernán Crespo ainda em fevereiro e, posteriormente, mandar embora o substituto Roger Machado, que não sustentou chegar até a pausa da Copa do Mundo. As trocas simbolizam ajustes constantes no formato de jogo do São Paulo e, casado com esse cenário, alguns dos principais nomes do elenco são-paulino vêm enfrentando instabilidades.

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No ataque, Calleri ainda não voltou a inspirar o ar goleador que carregou nessa e na primeira passagem pelo São Paulo. Atualmente são dez jogos sem marcar para a equipe. Ao mesmo tempo, Lucas Moura, um diferencial técnico no plantel tricolor, convive com lesões desde o ano passado e teve pouca sequência. No momento, se recupera de uma lesão no tornozelo e ainda não tem data para voltar no pós Copa.

A defesa também não escapa. Com as saídas de Ferraresi, emprestado, e Doria, que pediu para o deixar o clube na última semana, além do afastamento de Arboleda, Dorival lida com a escassez de defensores. A fragilidade no setor tem sido sentida em jogos importantes recentemente, como foi contra Millionarios e Botafogo, e é mais um ponto que Dorival Jr. precisará reequilibrar no São Paulo.

Por isso, o triunfo diante do Remo no domingo dá resultados positivos práticos na tabela do Brasileirão, mas também encaminha o clube para um período de maior paz nos bastidores, pelo menos menos no intervalo sem jogos durante a Copa do Mundo.

Dorival estreou com um empate pelo São Paulo. (Foto: ubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Reencontro após mais de três décadas

O duelo também marca um reencontro que já passa de três décadas desde a última vez que aconteceu e é marcado por domínio absoluto do São Paulo. O encontro entre o Tricolor e o Remo mais recente foi em 1995, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano. Duelo terminou 1 a 1, com gol de Dodô para time paulista, que já havia vencido na ida por 3 a 0, com dois gols de Tico e um de Aílton.

O adversário da rodada não é dos melhores mandantes, o que é um bom sinal para o Tricolor. O Remo é apenas o 19º melhor mandante com oito pontos em nove jogos e apenas uma vitória em seu estádio, em cima do Bahia. O aproveitamento de pontuação do clube paraense é o mesmo do São Paulo fora de casa. O time paulista tem a nona melhor campanha como visitante.

Todos os outros jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro e dão uma ampla vantagem ao São Paulo. O Tricolor nunca perdeu para o Remo na história, somando seis vitórias e dois empates, os dois jogos disputados em Belém do Pará.

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