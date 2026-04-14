São Paulo 'se confunde' e anuncia Crespo no lugar de Roger Machado no Morumbis

A empresa que controla os painéis de LED no Morumbis protagonizou uma gafe antes da partida contra o O'Higgins, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Minutos antes do início do jogo, o São Paulo exibiu a escalação nos telões do estádio. Nos painéis de LED ao redor das arquibancadas, é comum que também apareçam os nomes e imagens dos atletas.

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No entanto, ao anunciar o técnico Roger Machado, último nome da lista, o sistema exibiu o nome de Crespo nos painéis, apesar de a imagem correta de Roger aparecer nos telões principais. A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais. Ao mesmo tempo, parte do público presente, ainda abaixo do esperado nesta terça-feira (14), reagiu com vaias ao treinador.

Nome de Crespo apareceu em painel no Morumbis (Foto: Reprodução)

São Paulo x O'Higgins

Pressionado por resultados, Roger Machado vai a campo com força máxima. O Tricolor terá o retorno de peças importantes da equipe, como Luciano e Calleri.

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Titular absoluto da posição, Rafael estará no gol e completará a defesa com Lucas Ramon, Toloi e Alan Franco e Enzo. Marcos Antonio e Bobadilla são os nomes do meio de campo, enquanto Artur, Luccca e Luciano e Calleri fecham o ataque.

Veja a escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Toloi e Alan Franco e Enzo; Marcos e Bobadilla; Artur, Lucca e Luciano; Calleri.

Como chegam os times para o confronto?

São Paulo estreou na Sul-Americana contra o Boston River, com vitória por 1 a 0, com gol de Damián Bobadilla. Porém, na partida mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 - o que aumentou uma parte da pressão em cima da equipe.

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Enquanto isso, o O'Higgins ocupa a oitava posição, a cinco pontos do líder. A equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Huachipato.

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