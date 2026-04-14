Veja gols de São Paulo x O'Higgins: Luciano abre o placar e Artur amplia

O São Paulo saiu na frente do placar no confronto contra o O'Higgins, do Chile, nesta terça-feira (14), no Morumbis, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O atacante Luciano foi o responsável por balançar as redes do confronto.

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O gol do camisa 10 do Tricolor aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava oito minutos quando Luciano arriscou um chute rasteiro de fora da área, que pegou o goleiro Omar Carabalí desprevenido.

Sem chance de defesa, o arremate do atacante parou no cantinho do gol adversário. Veja o lance abaixo:

No segundo tempo, o Tricolor retornou ao gramado com o domínio da partida e colheu os frutos aos 10 minutos. Na ocasião, após uma jogada trabalhada da equipe de Roger Machado, com toque de passes envolventes, o atacante Artur balançou as redes para ampliar a vantagem. Veja abaixo:

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