Copinha: São Paulo vence e termina primeira fase com 100% de aproveitamento

O São Paulo venceu o XV de Jaú por 2 a 1, no Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), nesta sexta-feira (10). Guilherme Reis e Ferreira marcaram os gols do Tricolor. David descontou para os donos da casa. A equipe treinada por Allan Barcellos fechou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento.

Classificado, o treinador escalou o Tricolor com muitos reservas. Destaque dos primeiros jogos, Ryan Francisco iniciou a partida no banco. Mesmo assim, a equipe mostrou entrosamento e venceu os donos da casa.

No primeiro tempo, Guilherme Reis, o autor do primeiro gol, foi expulso, e o São Paulo jogou com um a menos a maior parte do jogo. O Tricolor mostrou resiliência e conseguiu aumentar o placar, mesmo com as dificuldades impostas.

Como foi XV de Jaú 1 x 2 São Paulo pela Copinha

Mesmo com os reservas, o São Paulo mostrou maturidade e justificou porque é apontado como um dos favoritos ao título da Copinha 2025. Aos 24 minutos da primeira etapa, Guilherme Reis fez boa jogada de fora da área, arriscou e marcou o primeiro gol do Tricolor.

Com a vantagem, a equipe passou a administrar o jogo, até que o autor do gol recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A torcida do XV de Jaú inflamou o estádio, mas o São Paulo soube segurar o ímpeto do adversário e foi ao intervalo em vantagem.

Na segunda etapa, o São Paulo teve chance de marcar aos oito minutos. Paulinho cobrou pênalti, e Dacove defendeu para salvar o XV de Jaú. Não demorou, e o Tricolor marcou o segundo gol. Aos 21 minutos, Ferreira aproveitou descuido da zaga adversária e aumentou para 2 a 0.

Com o apoio da torcida, o XV de Jaú se lançou ao ataque e se aproveitou da vantagem numérica. Aos 30 minutos, Quintero cruzou na área, David cabeceou para boa defesa de Luciano, mas conseguiu marcar no rebote. A partida terminou com a vitória do Tricolor por 2 a 1.

O São Paulo vence a terceira partida seguida na Copinha (Foto: Guilherme Veiga/São Paulo FC)

O que vem por aí?

As duas equipes se classificaram para a próxima fase, quando começam os jogos eliminatórios. O São Paulo vai enfrentar o América-RN, em Jaú. O adversário do XV é o Juventude, e a partida será realizada em Santana de Parnaíba.

✅ FICHA TÉCNICA

XV DE JAÚ 1 x 2 SÃO PAULO

3ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 21h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

🥅 Gols: Guilherme Reis (24'/1ºT), Ferreira (21'/2ºT) e David (30'/2ºT)

🟨 Cartão amarelo: - Guilherme Reis (SAO)

🔴 Cartão vermelho: - Guilherme Reis (SAO)

Escalações

XV DE JAÚ (Técnico: Isaque Pereira)

Dacove; Quintero, Carlos, Iago e Luiz Gabriel; Daniel, Kaká, Tavares e Kevyn; Juan e Marquinhos.

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos)

Luciano; Raphinha, Osório, Samuel e Bezerra; Tetê, Guilherme, Lucca e Lucas Loss; Paulinho e Pedro Ferreira.