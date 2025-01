Corinthians é derrotado pelo Santo André e perde liderança do grupo na Copinha

O Corinthians perdeu de 2 a 0 para o Santo André, nesta sexta-feira (10), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Gustavo Paulo e Rafael Reis fizeram os gols da vitória do clube do ABC Paulista no confronto realizado no estádio Bruno José Daniel, na cidade que leva o nome da equipe.

Orlando Ribeiro, treinador do Timãozinho, optou por escalar os reservas no duelo. Apenas o goleiro Kauê e o volante Bahia permaneceram na equipe titular. Os demais atletas que atuaram nas duas primeiras rodadas foram poupados. A falta de entrosamento dos jogadores que entraram em campo foi nítido e o Corinthians não fez uma boa partida.

Foi a primeira derrota do clube alvinegro em um jogo válido pela primeira fase da Copinha desde 2003. Com o resultado, o Corinthians termina a primeira fase na segunda colocação e terá que se deslocar para Itaquaquecetuba para o próximo jogo, em confronto contra o Vila Nova.

Como foi o jogo?

Com os reservas, o clube alvinegro foi dominado pelo Santo André na maior parte do jogo. Na primeira etapa, o clube do ABC teve as melhores chances ofensivas da partida. O Timãozinho praticamente não finalizou.

Na volta do intervalo, o Santo André conseguiu transformar a boa atuação em gols. Aos sete minutos, após cruzamento, Gustavo Paulo entrou sozinho na área e finalizou sem chances para defesa do goleiro Kauê.

Em desvantagem no placar, o Timão começou a ser mais incisivo para empatar o jogo, mas não conseguiu oferecer perigos ao adversário. A melhor chance do Corinthians foi com Bahia, que finalizou na trave.

Não era mesmo o dia do Corinthians. Aos 27 minutos, Rafael Reis fez boa jogada na área, chutou na saída de Kauê, e marcou para fechar o placar de 2 a 0 para o Santo André.

Corinthians não conseguiu repetir boas atuações das primeiras rodadas (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

O resultado deixou o Santo André na liderança e o Corinthians no segundo lugar do Grupo 23. A equipe do ABC encara o Falcon, na próxima fase da competição, na cidade em que disputou a primeira fase.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão terá que viajar para Itaquaquecetuba para a próxima fase. O Corinthians vai encarar o Vila Nova, que se classificou como primeiro lugar do Grupo 24. A partida será eliminatória e ainda não teve detalhes revelados.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 2 x 0 CORINTHIANS

3ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

🥅 Gols: Gustavo Paulo (7'/2ºT), Rafael Reis (25'/2ºT) (STA)

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

SANTO ANDRÉ (Técnico: Alexandre Seichi)

Renan; Danilo, Henrique Cayres, Gabriel Paz e Paulo Henrique; Davi, Guilherme Antonio e Jhonatas; Gustavo Paulo, Pato e Rafael

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê; Vitinho, Vinícius, Ruan e Vini Gomes; Bahia, Thomas e Dieguinho; Pellegrin, Juninho e Araújo