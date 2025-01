Porto faz jogo duro com São Paulo mesmo com Wendell fora dos planos

Após a assinatura de um pré-contrato entre São Paulo e Wendell, o clube brasileiro vê distante a possibilidade do lateral atuar pelo Tricolor antes do meio da temporada diante das negociações arrastadas com o Porto.

A equipe portuguesa tem contrato com o lateral até 30 de junho e faz jogo duro para liberar o jogador mesmo sem intenção de utilizá-lo. O último jogo de Wendell foi em outubro do ano passado, quando atuou por 25 minutos contra o Sintrense, pela Taça de Portugal. No total, o brasileiro soma apenas três partidas na temporada.

Wendell assinou pré-contrato com o São Paulo e chega no meio de 2025 após Porto fazer jogo duro com o Tricolor. (Foto: Reprodução/X/@FCPorto)

Mesmo com um calendário que envolve a disputa da Liga dos Campeões, campeonatos nacionais e o Mundial de Clubes, Wendell não está no radar do técnico Vítor Bruno e hoje é a terceira opção na lateral esquerda do elenco.

O cenário de rejeição do Porto para liberar Wendell antes do fim do contrato fez o São Paulo recuar e retirar a proposta inicial que envolvia o empréstimo de Moreira e tinha como objetivo convencer o Porto a liberar o atleta antes do fim do vínculo. A informação foi veiculada inicialmente pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Após as divergências nas tratativas, a diretoria tricolor optou por esperar o fim do contrato do jogador para ser oficializado como atleta do São Paulo e atuar na segunda metade da temporada.

Ainda segundo apuração da reportagem, a vinda antecipada do lateral, por sua vez, depende exclusivamente de uma rescisão contratual entre Wendell e Porto.