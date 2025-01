Copinha: Corinthians perde, Vasco tropeça, Inter dá adeus e São Paulo 100%; resultados da 6ª feira

A rodada da Copinha foi repleta de jogos decisivos nesta sexta-feira (10). Muitas zebras passearam pelos campos do estado de São Paulo. Corinthians, Vasco e Internacional terminaram a primeira fase com resultados amargos, enquanto o Tricolor venceu novamente.

São Paulo vence e termina primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

Em Santo André, o Corinthians foi derrotado por 2 a 0 pelos donos da casa. Com o time resevra, o Timão não conseguiu repetir o bom futebol das duas primeiras rodadas e terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo 27.

Em São Paulo, o Vasco empatou com o Nacional em 1 a 1. Foi o terceiro empate da equipe carioca no torneio, mas o Cruzmaltino conseguiu uma vaga na próxima fase, quando começam as partidas eliminatórias.

O Internacional se despediu da Copinha. Em Guarulhos, a equipe empatou por 0 a 0 com o Flamengo-SP e se despediu do torneio ainda na primeira fase, de maneira precoce. Foram três partidas, com um empate e duas derrotas.

Em Jaú, mesmo atuando com o time reserva, o São Paulo venceu o XV de Jaú por 2 a 1 e terminou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento.

Santo André venceu o Corinthians por 2 a 0 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Resultados da Copinha nesta sexta-feira (10)

Grupo 2

Ponte Preta 0 x 0 IAPE

Santa Fé 0 x 2 Cuiabá

Grupo 11

Serra Branca 2 x 1 Picos

XV de Jaú 1 x 2 São Paulo

Grupo 14

Portuguesa 3 x 1 América-RJ

Itapirense 0 x 4 Atlético-GO

Grupo 16

Sergipe 3 x 0 Madureira

Capivariano 3 x 0 Bahia

Grupo 18

Novorizontino 3 x 0 Genus

Votoraty 2 x 0 ABC

Grupo 22

Inter de Minas 1 x 1 Marcílio Dias

Taubaté 1 x 2 Goiás

Grupo 24

União-TO 0 x 5 Red Bull Bragantino

Suzano 2 x 1 Avaí

Grupo 26

Piauí 3 x 0 Estrela de Março

Sfera 0 x 1 América-MG

Grupo 27

Gazin Porto Velho 4 x 2 Rio Branco-AC

Santo André 2 x 0 Corinthians

Grupo 28

Falcon 0 x 0 Dourados

Aster 0 x 0 Vila Nova

Grupo 29

América de Pedrinhas 2 x 2 Barra-SC

Flamengo de Guarulhos 0 x 0 Internacional

Grupo 30

Araguacema 3 x 0 Monte Roraima

Ibrachina 1 x 1 Náutico

Grupo 32

XV de Piracicaba 2 x 1 Canaã

Nacional-SP 1 x 1 Vasco da Gama

No momento, há 63 times classificados para o mata-mata: Botafogo, Votuporanguense, Ponte Preta, Operário-PR, Criciúma, Mirassol, Guarani, Santos, Água Santa, Fluminense, Linense, São Paulo, XV de Jaú, Juventude, Cruzeiro, Real Brasília, América-SP, Bahia, Osasco Audax, Athletico-PR, Palmeiras, Sport, Referência, Grêmio, Red Bull Bragantino, América-MG, Sfera, Corinthians, Santo André, Flamengo-SP, Ibrachina, Náutico, Juventus-SP, Ceará, Zumbi-AL, Operário-PR, Santa Cruz, Atlético-MG, Botafogo-SP, Bandeirante, Ferroviária, São José, Vitória, Zumbi, CRB, América-RN, Desportivo Brasil, Coritiba, América-RJ, Oeste, Portuguesa, Capivariano, Novorizontino, Votoraty, Goiás, Marcílio Dias, União Suzano, Falcon, Vila Nova, Flamengo-SP, Barra-SC, XV de Piracicaba e Vasco.