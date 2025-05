O São Paulo se classificou para a próxima fase da Copa Libertadores como líder do grupo D. Dono da segunda melhor campanha da competição, o Tricolor enfrentará os segundos colocados de cada grupo.

O sorteio que definirá os próximos confrontos acontece na segunda-feira, dia 2 de junho. Existe a chance do Tricolor encarar um adversário como Flamengo ou Botafogo. Os jogos estão previstos para acontecerem a partir de agosto, mas se sabe que a vaga será decidida no Morumbis, por conta da campanha.

O São Paulo não perdeu nenhum jogo na fase de grupos da competição. O último jogo foi contra o Talleres, na vitória por 2 a 1, no estádio do Morumbis. O time encerrou a fase de grupos com 14 pontos.

Veja os possíveis adversários do São Paulo

Atlético Nacional-COL Botafogo Cerro Porteño-PAR Flamengo Fortaleza Libertad-PAR Peñarol-URU Universitário-PER

São Paulo tem meta esportiva na Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Metas na temporada

O Tricolor planeja chegar, ao menos, às quartas de final da competição. Este objetivo também conta como meta orçamentária e esportiva.

O clube vive uma situação financeira complicada. No balanço de 2024, a dívida chega perto dos R$ 968,2 milhões. Em 2023, a dívida era de R$ 856 milhões. Foi um aumento de R$ 112,2 milhões em um ano.

Com a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, o São Paulo garantiu uma premiação milionária. Até o momento, o clube arrecadou R$ 40,87 milhões com a campanha na competição.