Zubeldía traça estratégia para uso de Ryan Francisco em sequência no Brasileirão

Luis Zubeldía tem um plano para Ryan Francisco em sequência no Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Bahia no sábado, dia 31 de maio na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada da competição. Mesmo com o técnico suspenso, o argentino deu a garantia: deve ter a Cria de Cotia entre os titulares.

Em 13º lugar da tabela, o Tricolor soma 12 pontos. Vindo de uma derrota recente na competição, contra o Mirassol, o campeonato tem sido uma pedra no sapato para o time. No Brasileirão, são duas vitórias apenas, além de seis empates e dois resultados negativos.

Ryan Francisco surge para o time como uma salvação para o ataque. Contra o Bahia, André Silva está suspenso. Ferreirinha e Calleri lesionados. A solução deverá ser a Cria de Cotia, algo que foi confirmado, inclusive, pelo treinador. Após o jogo contra o Talleres, durante a semana, Zubeldía explicou a situação do atleta.

- Olha que boa notícia, para você que quer ver o Ryan. Olha que boa notícia que estou dando. Ele já jogou contra o Ceará, agora vai jogar contra o Bahia. Espero que, se em algum momento o Ryan jogar mal, por favor, a gente o apoie - disse Zubeldía.

Ryan Francisco comemorando seu primeiro gol pelo profissional do São Paulo, contra a Portuguesa. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números de Ryan Francisco

Promessa e estrela da base do São Paulo, Ryan Francisco "caiu nas graças" da torcida há algum tempo. Importante em campanhas do Tricolor como a conquista na Copinha neste ano, o jogador está conquistando seu espaço aos poucos. Zubeldía trata com cautela a situação dos revelado na base, até mesmo para não expor os jogadores, algo que sempre traz à tona.

Na Copinha, Ryan marcou dez gols. Pelo profissional, foram dois - contra Ceará e Portuguesa. Nas partidas, é comum ouvir pessoas nas arquibancadas do Morumbis pedindo pelo jogador, cantando o nome dele em alguns momentos e aplaudindo o atleta quando é chamado para entrar em campo. Recentemente, o treinador chegou até mesmo a ser alvo de críticas pela pouca minutagem que a promessa estava recebendo.

Desta forma, no sábado (31), Ryan pode encontrar a chance de se afirmar ainda mais no elenco tricolor e aproveitar a oportunidade que deve ser dada como titular.