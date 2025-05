As vendas de ingressos para o jogo entre Bahia e São Paulo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, foram abertas para o público geral nesta quinta-feira. A bola rola na Arena Fonte Nova a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília). Depois de quatro dias de comercialização exclusivas para os sócios, todos os torcedores agora podem adquirir entradas a partir de R$ 20.

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Até a manhã desta quinta-feira (29), 31 mil torcedores realizaram check-in (exclusivo para sócios) e confirmaram presença no estádio. Neste jogo, os setores Oeste, Leste e Sudeste serão acessados exclusivamente com biometria facial.

Com carga promocional no setor Sudeste, os preços da inteira variam de R$40 a R$280. Vale lembrar que crianças até 11 anos anos têm direito à gratuidade no setor arquibancada. As vendas seguem até às 19h30 do dia do jogo (horário de Brasília), conforme a disponibilidade dos ingressos.

Para essa partida, os ingressos não serão vendidos em bilheteria física, apenas pela internet ou na Loja do Esquadrão, que vai comercializar as entradas exclusivamente nesta sexta. O torcedor pode garantir o ingresso pelo site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova ou pela plataforma Ingresse. Mesmo com o fim do período de exclusividade, os sócios ainda podem fazer o check-in para acompanhar o jogo.

Preços do ingressos para Bahia x São Paulo:

Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);

Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);

Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);

Cadeira Especial Superior - R$ 150 (meia R$ 75);

Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Sudeste Superior - R$ 40 (meia R$ 20)

Louge Premium - R$ 280;

Louge Criança - R$ 170;

Visitante - R$ 150 (meia R$ 75).

Próximos jogos do Bahia

Depois do jogo contra o São Paulo, o Bahia tem uma sequência de dois jogos pela Copa do Nordeste, contra Confiança e Náutico, nos dias 4 e 7 de junho, ambos pela fase de grupos. O Tricolor só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 12, quando visita o Bragantino pela 12ª rodada da Série A.