O São Paulo anunciou as renovações dos contratos dos laterais-direitos Maik e Igor Feliberto e do atacante Paulinho, todos revelados em Cotia.

Os jogadores estão na mira do profissional há algum tempo. No último jogo do Tricolor, contra o Talleres, Maik e Paulinho pintaram entre os relacionados. Além disso, o trio esteve presente na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano. Veja os detalhes de cada caso:

Paulinho

Atacante, Paulinho teve seu contrato renovado até 31 de dezembro de 2027. Aos 20 anos, surge como mais uma opção para o setor ofensivo. Relacionado pela primeira vez no último jogo, ainda disputa partidas pela base, mas costuma treinar com os profissionais no CT da Barra Funda. O jogador está no São Paulo desde os 12 anos e falou da estreia com os mais velhos. Após a final da Copinha contra o Corinthians, foi eleito o melhor em campo.

- Até brinquei com os meninos que a Barra Funda está parecendo Cotia. Para onde eu olhava, eu via um moleque que conheço há bastante tempo. Isso é fruto do trabalho que é desenvolvido em Cotia, os profissionais de lá sempre nos pedem para ter personalidade quando chegar no profissional, e é o que todo mundo está tentando colocar em prática para representar este grande clube - contou Paulinho.

Maik

O paulistano Maik, que chegou a Cotia aos dez anos de idade, foi relacionado para o time profissional duas vezes. Também com 20 anos, renovou até 31 de maio de 2028. Desde o Campeonato Paulista, entrou na mira da comissão de Zubeldía. Ao falar sobre a renovação, brincou que os mais velhos são como "pais".

- Desde a primeira vez que cheguei ao CT fui bem recebido. Eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Os jogadores do profissional são como meus pais (risos) - disse Maik ao renovar.

Igor Felisberto

Igor Felisberto, natural de Içara-SC, está no clube desde os 11 anos. Do trio, é quem mais foi relacionado para o profissional. Desde o ano passado, foram quatro chamadas. Atualmente, está em processo de transição, e aos 18 anos, também costuma marcar presença na Barra Funda.

- É uma felicidade indescritível, sem palavras para descrever o que eu estou sentindo ao poder renovar o contrato. A recepção dos atletas no profissional é maravilhosa. A gente cria uma casca ao estar com atletas que já vivenciaram tantas coisas - comemorou Igor.