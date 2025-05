São Paulo tem novidades no elenco em reapresentação

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (29) após garantir liderança de grupo na Copa Libertadores. O elenco folgou na quarta-feira, mas agora conta com boas novidades.

continua após a publicidade

De olho no jogo contra o Bahia, marcado para sábado (31), Cédric e Lucca apresentaram evolução em seus tratamentos. O lateral-direito português ficou fora da última partida, contra o Talleres, por conta de dores na panturrilha direita. Nesta quinta-feira, participou do aquecimento com o restante do elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Enquanto isso, Lucca que sofreu uma entorse no tornozelo, participou de toda a atividade com o grupo e deve ser relacionado. Ao todo, serão onze desfalques. Entre eles, suspensos e lesionados. Quanto a Lucca, a Cria de Cotia surge como opção para o lugar de André Silva, que está suspenso após receber o terceiro amarelo contra o Grêmio.

continua após a publicidade

Sobre o restante do elenco, os jogadores que participaram por mais tempo do jogo contra o Talleres fizeram um trabalho regenerativo.

Os outros atletas começaram o dia com um aquecimento e aplicação de fundamentos técnicos comandados pela preparação física. Na sequência, Zubeldía aplicou um trabalho de posse de bola em campo reduzido e aceleração.

➡️São Paulo embolsa valor milionário após fase de grupos da Libertadores

Tricolor voltou com os trabalhos no CT da Barra Funda (Foto: Divulgação/ São Paulo)

São Paulo tem programação definida

O São Paulo voltou a treinar nesta quinta-feira. Na sexta-feira, faz mais um trabalho no CT da Barra Funda e embarca em voo fretado para Salvador. No sábado, encara o Bahia pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro na Fonte Nova, e logo após a partida, retorna para a capital paulista.