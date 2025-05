São Paulo embolsa valor milionário após fase de grupos da Libertadores

Com a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, o São Paulo garantiu uma premiação milionária. Até o momento, o clube arrecadou R$ 40,87 milhões com a campanha na competição.

continua após a publicidade

O Tricolor encerrou a fase de grupos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Talleres, em jogo válido pela sexta rodada. Com o resultado, terminou na liderança do Grupo D, somando 14 pontos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ao todo, foram quatro vitórias. Segundo o regulamento da Conmebol, há bonificações específicas por resultados positivos na fase de grupos, incluindo partidas fora de casa. Com isso, o clube já havia assegurado R$ 7,59 milhões. A premiação pela participação na fase de grupos foi de R$ 17 milhões, enquanto a classificação para as oitavas garantiu mais R$ 7,18 milhões.

continua após a publicidade

Outro fator que contribuiu para a receita foi a bilheteria. De acordo com levantamento do portal "Comentários SPFC", os três jogos realizados no Morumbis renderam R$ 8,70 milhões.

➡️Bobadilla se manifesta sobre acusação de xenofobia feita por atleta do Talleres

Esse montante representa um reforço significativo para os cofres do São Paulo, que enfrenta um cenário financeiro delicado.

São Paulo encerrou fase de grupos na liderança (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Metas do São Paulo na temporada

O Tricolor planeja chegar, ao menos, às quartas de final da competição. Este objetivo também conta como meta orçamentária e esportiva.

O clube vive uma situação financeira complicada. No balanço de 2024, a dívida chega perto dos R$ 968,2 milhões. Em 2023, a dívida era de R$ 856 milhões. Foi um aumento de R$ 112,2 milhões em um ano.