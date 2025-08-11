menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo acerta renovação com Alan Franco

Tricolor acertou os últimos detalhes

Alan Franco - São Paulo
imagem cameraAlan Franco deve ter renovação anunciada em breve (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
11:46
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo acertou os últimos detalhes da renovação com Alan Franco, zagueiro titular no esquema de Hernán Crespo.

Relacionadas

O Lance! apurou que o Tricolor estava confiante em manter Alan Franco na equipe, e esse desejo também passava pelo argentino. Ao que tudo indica, o zagueiro deve assinar a renovação até 2029.

continua após a publicidade

➡️São Paulo desembarca na Colômbia sem a presença de Lucas Ferreira

O atleta poderia assinar um pré-contrato com qualquer time desde o final de junho, mas como dito, isso não chegou a ser cogitado.

O staff de Alan Franco esteve no SuperCT em algumas oportunidades. Os detalhes ficavam por acertos salariais e reajustes. A tendência é que a renovação seja anunciada em breve. Os entraves estavam sendo correspondentes a esta parte financeira.

Alan Franco tem a confiança no São Paulo

Alan Franco é visto como uma peça de confiança do São Paulo na defesa. O jogador é titular absoluto e deve se manter assim. Nesta temporada 2025, foram 31 jogos disputados.

continua após a publicidade

Alan Franco não ouviu propostas de nenhum time neste período, em meses de negociação. O jogador chegou no Tricolor em 2023. Desde então, se consolidou como titular no setor defensivo do time do Morumbis.

O atleta era visto como essencial para o clube e até o momento, e por este motivo, não existia uma grande preocupação em perdê-lo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Alan Franco - São Paulo
Alan Franco renovará seu contrato com o São Paulo até 2029 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Agenda do dia

O São Paulo chegou em Medellin, na Colômbia, nesta segunda-feira. Às 18h30 (de Brasília), que equivale às 16h30 do horário local, o time faz o último treinamento antes do jogo pela Libertadores, que acontece na terça-feira contra o Atlético Nacionaol. A atividade do Tricolor acontece no CT do Independente Medellin.

continua após a publicidade

Próximos jogos do São Paulo

  • 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
  • 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
  • 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
  • 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
  • 30/08 - 21h - Cruzeiro x SPFC - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias