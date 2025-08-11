O São Paulo acertou os últimos detalhes da renovação com Alan Franco, zagueiro titular no esquema de Hernán Crespo.

O Lance! apurou que o Tricolor estava confiante em manter Alan Franco na equipe, e esse desejo também passava pelo argentino. Ao que tudo indica, o zagueiro deve assinar a renovação até 2029.

O atleta poderia assinar um pré-contrato com qualquer time desde o final de junho, mas como dito, isso não chegou a ser cogitado.

O staff de Alan Franco esteve no SuperCT em algumas oportunidades. Os detalhes ficavam por acertos salariais e reajustes. A tendência é que a renovação seja anunciada em breve. Os entraves estavam sendo correspondentes a esta parte financeira.

Alan Franco tem a confiança no São Paulo

Alan Franco é visto como uma peça de confiança do São Paulo na defesa. O jogador é titular absoluto e deve se manter assim. Nesta temporada 2025, foram 31 jogos disputados.

Alan Franco não ouviu propostas de nenhum time neste período, em meses de negociação. O jogador chegou no Tricolor em 2023. Desde então, se consolidou como titular no setor defensivo do time do Morumbis.

O atleta era visto como essencial para o clube e até o momento, e por este motivo, não existia uma grande preocupação em perdê-lo.

