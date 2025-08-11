Veja a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético Nacional

O São Paulo se prepara para enfrentar o Atlético Nacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo acontece nesta terça-feira, dia 12 de agosto, no estádio Atanásio Giradot, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília).

No gol, Rafael será o titular. Na defesa, a tendência é que Crespo mantenha o trio formado por Ferraresi, Alan Franco e Sabino, diante da falta de alternativas. No meio-campo, Lucas Ferreira não viajou, deixando o técnico sem a Cria de Cotia à disposição. Assim, a formação deve contar com Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (ou Rodriguinho) e Enzo Díaz.

No ataque, a principal dúvida está entre André Silva e Ferreirinha. Artilheiro da equipe, André Silva não começou jogando na decisão contra o Athletico, mas tem boas chances de iniciar desta vez.

São Paulo fará primeiro jogo das oitavas da Libertadores na Colômbia e pensa na escalação (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja como será a programação do São Paulo na Colômbia

Nesta segunda-feira, o São Paulo fará um treino na Colômbia - sendo o último antes do jogo contra o Atlético Nacional.

Na terça-feira, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Atanásio Girardot. O São Paulo retorna para a capital paulista em voo fretado logo após o término da partida.

Na quarta-feira, dia 13, pela primeira vez em mais de dez dias parte do elenco folga. A apresentação no SuperCT será somente para os jogadores que estão em recuperação.