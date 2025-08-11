O São Paulo desembarcou na Colômbia durante a madrugada desta segunda-feira, dia 11 de agosto. A delegação não contou com a presença de Lucas Ferreira, que está encaminhado com o Shakhtar Donetsk.

A tendência é que o jogador viaje nos próximos dias para assinar com o time da Ucrânia e isso sinaliza um cenário em que não seja mais relacionado nas próximas partidas.

A equipe enfrenta o Atlético Nacional na terça-feira, dia 12 de agosto. A partida acontece em Medellín, às 21h30 (de Brasília), no Atanásio Girardot.

No mais, todos os jogadores disponíveis desembarcaram com a delegação. No hotel, a equipe foi recebida pela torcida tricolor presente. Inclusive, Calleri viajou junto. Mesmo não podendo jogar, com previsão de retorno somente no ano que vem, já é o terceiro jogo fora de casa que o camisa 9 acompanha a equipe.

Lucas Moura, que retornou contra o Vitória, também será relacionado. O jogador adiantou após o jogo no final de semana que não deve começar entre os titulares, mas no banco.

Crespo fará sua primeira partida pela Libertadores desde quando retornou ao São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

Veja como será a programação do São Paulo na Colômbia

Nesta segunda-feira, o São Paulo fará um treino na Colômbia - sendo o último antes do jogo contra o Atlético Nacional.

Na terça-feira, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Atanásio Girardot. O São Paulo retorna para a capital paulista em voo fretado logo após o término da partida.

Na quarta-feira, dia 13, pela primeira vez em mais de dez dias parte do elenco folga. A apresentação no SuperCT será somente para os jogadores que estão em recuperação.