Rafael Tolói no São Paulo? Veja o que se sabe dessa história
Tricolor busca zagueiro no mercado
Rafael Tolói voltou a ser pauta. O jogador deixou o Atalanta recentemente e está livre no mercado. Segundo informação adiantada pelo jornalista Gabriel Sá, o jogador teria sido oferecido ao São Paulo, mas o Lance! apurou que nenhuma proposta chegou e que, de acordo com as exigências do Tricolor, não seria algo economicamente viável no momento.
De fato, Tolói atinge algumas exigências do Tricolor Paulista: zagueiro, livre no mercado. Porém, o entrave é o salário. O São Paulo busca jogadores que tenham folhas salariais condizentes com a realidade financeira do time, o que no momento não seria o caso de Tolói.
O atleta deixou o Atalanta no dia 30 de junho, após quase dez temporadas no futebol italiano. Para ele, o ideal no momento seria um retorno à Europa. Tolói vestiu a camisa do São Paulo de 2012 a 2015, mas no momento, o torcedor não deve ter um retorno à vista.
Zagueiro é prioridade para o São Paulo
O São Paulo tem adquirir um zagueiro como a principal meta de contratação. Após o fim do empréstimo do Ruan e a lesão de Arboleda, o Tricolor entende que precisa olhar com prioridade para a posição.
Mas a realidade financeira é algo. O Lance! apurou que a equipe de scout do São Paulo tem sido uma das responsáveis por avaliar opções e valores. Internamente, alguns modelos de negócios são levados em consideração. Entre eles, contratações como Marcos Antonio e Dinenno são vistas como as ideais.
O São Paulo chegou em Medellin, na Colômbia, nesta segunda-feira. Às 18h30 (de Brasília), que equivale às 16h30 do horário local, o time faz o último treinamento antes do jogo pela Libertadores, que acontece na terça-feira contra o Atlético Nacionaol. A atividade do Tricolor acontece no CT do Independente Medellin.
Próximos jogos do São Paulo
- 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
- 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
- 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
- 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
- 30/08 - 21h - Cruzeiro x SPFC - Campeonato Brasileiro
