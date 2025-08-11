menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Rafael Tolói no São Paulo? Veja o que se sabe dessa história

Tricolor busca zagueiro no mercado

Rafael Toloi
imagem cameraJogador está livre no mercado (Foto: Divulgação/Atalanta)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
12:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Rafael Tolói voltou a ser pauta. O jogador deixou o Atalanta recentemente e está livre no mercado. Segundo informação adiantada pelo jornalista Gabriel Sá, o jogador teria sido oferecido ao São Paulo, mas o Lance! apurou que nenhuma proposta chegou e que, de acordo com as exigências do Tricolor, não seria algo economicamente viável no momento.

continua após a publicidade

Relacionadas

De fato, Tolói atinge algumas exigências do Tricolor Paulista: zagueiro, livre no mercado. Porém, o entrave é o salário. O São Paulo busca jogadores que tenham folhas salariais condizentes com a realidade financeira do time, o que no momento não seria o caso de Tolói.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O atleta deixou o Atalanta no dia 30 de junho, após quase dez temporadas no futebol italiano. Para ele, o ideal no momento seria um retorno à Europa. Tolói vestiu a camisa do São Paulo de 2012 a 2015, mas no momento, o torcedor não deve ter um retorno à vista.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo acerta renovação com Alan Franco

Rafael Toloi - Atalanta
Rafael Tolói não deve vir para o São Paulo (Divulgação: Atalanta)

Zagueiro é prioridade para o São Paulo

O São Paulo tem adquirir um zagueiro como a principal meta de contratação. Após o fim do empréstimo do Ruan e a lesão de Arboleda, o Tricolor entende que precisa olhar com prioridade para a posição.

Mas a realidade financeira é algo. O Lance! apurou que a equipe de scout do São Paulo tem sido uma das responsáveis por avaliar opções e valores. Internamente, alguns modelos de negócios são levados em consideração. Entre eles, contratações como Marcos Antonio e Dinenno são vistas como as ideais.

continua após a publicidade

Agenda do dia

O São Paulo chegou em Medellin, na Colômbia, nesta segunda-feira. Às 18h30 (de Brasília), que equivale às 16h30 do horário local, o time faz o último treinamento antes do jogo pela Libertadores, que acontece na terça-feira contra o Atlético Nacionaol. A atividade do Tricolor acontece no CT do Independente Medellin.

Próximos jogos do São Paulo

  • 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
  • 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
  • 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
  • 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
  • 30/08 - 21h - Cruzeiro x SPFC - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias