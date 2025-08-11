Ex-São Paulo e Atlético-MG faz estreia na Dança dos Famosos
Programa vai ao ar todos os domingos
O comentarista e ex-jogador Richarlyson fez sua estreia na Dança dos Famosos, quadro icônico do Domingão do Huck, neste domingo (11). Com passagens marcantes por São Paulo, Atlético-MG e Seleção Brasileira, o ex-atleta se uniu a outros 15 participantes, divididos em quatro grupos para dançar no ritmo do axé music.
Jogador do São Paulo de 2005 a 2010, Richarlyson foi campeão mundial (2005) e tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) com a camisa tricolor. O ex-jogador ainda defendeu times como Vitória, Chapecoense, Guarani e Red Bull Salzburg, da Áustria. Além disso, vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Atualmente, o ídolo do Tricolor é comentarista do Grupo Globo.
