São Paulo abre venda de ingressos para decisão no Paulistão: veja preços

São Paulo abriu a venda geral de ingressos para a decisão que acontece na segunda-feira (3), no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

As vendas haviam sido abertas, anteriormente, para os sócio-torcedores. Agora, todos podem comprar. Como de costume, os ingressos serão comercializados somente pela internet, no site oficial do São Paulo.

Mas vale a atenção ao torcedor: alguns setores estão esgotados. Entre eles, Arquibancada Leste e Sul, além da Cadeira Térrea Oeste. Os preços variam de R$ 60 (setor popular) até R$ 200 nos mais caros.

continua após a publicidade

O São Paulo encara o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será na segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), no MorumBis.

➡️ São Paulo reencontra adversário de ‘virada de chave’ para afastar incertezas

Decisão do São Paulo acontece no Morumbis (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Arquibancadas

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) → R$ 60 / R$ 30 (½ entrada)

→ R$ 60 / R$ 30 (½ entrada) Arquibancada Sul Diamante Negro → R$ 80 / R$ 40 (½ entrada)

→ R$ 80 / R$ 40 (½ entrada) Arquibancada Leste Lacta → R$ 120 / R$ 60 (½ entrada)

→ R$ 120 / R$ 60 (½ entrada) Arquibancada Oeste Ouro Branco → R$ 120 / R$ 60 (½ entrada)

Cadeiras Superiores

Cadeira Superior Norte Oreo → R$ 80 / R$ 40 (½ entrada)

→ R$ 80 / R$ 40 (½ entrada) Cadeira Superior Sul Diamante Negro → R$ 140 / R$ 70 (½ entrada)

→ R$ 140 / R$ 70 (½ entrada) Cadeira Especial Leste Lacta → R$ 220 / R$ 110 (½ entrada)

→ R$ 220 / R$ 110 (½ entrada) Cadeira Especial Oeste Ouro Branco → R$ 220 / R$ 110 (½ entrada)

Cadeiras Térreas

Cadeira Térrea Leste Lacta → R$ 140 / R$ 70 (½ entrada)

→ R$ 140 / R$ 70 (½ entrada) Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco → R$ 140 / R$ 70 (½ entrada)

Camarotes