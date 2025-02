São Paulo tem retorno de senegalês e traça futuro de jogador

O volante senegalês Iba Ly será devolvido ao São Paulo. O jogador de 21 anos, contratado para a base do Tricolor, estava emprestado à Inter de Limeira. O Lance! confirmou que, após o rebaixamento da equipe no Campeonato Paulista, o atleta não seguirá nos planos do time do interior paulista.

A dúvida era se Iba Ly seria reintegrado ao elenco são-paulino ou negociado novamente. Com a lesão de Pablo Maia, que passará por cirurgia, e a de Luiz Gustavo, o Tricolor enfrenta uma certa escassez na posição. Diante da situação financeira, a primeira alternativa seria buscar soluções "dentro de casa".

De acordo com a apuração do Lance!, a tendência é que o senegalês seja emprestado novamente. Ainda não há um destino definido, mas, ao que tudo indica, ele não está nos planos para a temporada. Para a vaga de Pablo Maia, a principal alternativa deverá ser Negrucci, também formado em Cotia e no clube desde os 10 anos.

Natural de Dakar, no Senegal, Iba Ly chegou à base do São Paulo em 2023. Embora não tenha tido muitas oportunidades no profissional, chegou a ser relacionado para alguns jogos e inscrito em competições como a Copa Sul-Americana. Em março de 2024, renovou seu contrato até março de 2027.

Iba Ly chegou a ser relacionado em alguns jogos pelo profissional do São Paulo (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

O senegalês já passou por outros períodos de treinamento no CT da Barra Funda. Enquanto uma possível negociação não acontece, seguirá trabalhando normalmente.