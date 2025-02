O São Paulo encerrou a preparação pensando no jogo desta quarta-feira (19/2) contra a Ponte Preta. O Tricolor chega classificado no Campeonato Paulista, mas briga para assegurar sua liderança e conseguir o resultado para decidir o mando das quartas de final em casa. O time chega com novos desfalques.

Para o confronto contra a Ponte Preta, o São Paulo terá duas novas baixas. O volante Alisson e o zagueiro Ruan não estarão disponíveis para o jogo. Alisson apresentou um quadro de inchaço no tornozelo, enquanto Ruan se queixou de dores musculares.

Ferreirinha ainda não deve retornar também. O jogador segue em recuperação por uma lesão muscular na coxa.

Zubeldía será outra ausência. No caso do treinador, está suspenso após receber mais um amarelo contra o Palmeiras. Na beira do gramado, seu auxiliar Maxi Cuberas irá dirigir a equipe.

São Paulo terá Alisson como desfalque contra a Ponte Preta (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Provável escalação do São Paulo

Com as ausências, o São Paulo tem um time desenhado para ir a campo contra a Ponte Preta. Uma provável escalação é composta por Rafael; Igor Vinícius (Cédric), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla (Marcos Antônio), Lucas e Oscar; Luciano e Calleri.

O São Paulo lidera o grupo C do Campeonato Paulista com 16 pontos. O time enfrenta o Novorizontino nas quartas de final.