São Paulo: Zubeldía explica esquema alternativo ao quarteto

O São Paulo entrou em campo no último domingo para enfrentar o Palmeiras pressionado pelos resultados recentes, sobretudo o empate por 3 a 3 contra o Velo Clube. Para tentar minimizar a pressão, o técnico Luis Zubeldía optou por jogar a partida com três zagueiros e surpreendeu o rival.

— Considero que foi uma atuação correta, com pontos a melhorar, mas nada além disso. Não estou completamente satisfeito, porém, precisamos seguir trabalhando, especialmente neste momento de preparação — analisou Zubeldía.

Com o empate sem gols, o Tricolor saiu do Allianz Parque classificado às quartas de final do Paulistão. Com 16 pontos, o time lidera o grupo C, com um ponto a mais que o Novorizontino.

— No primeiro tempo, controlamos a maior parte do jogo. Se houve alguma instabilidade, foi mais por perdas de bola nossas. Já no segundo tempo, à medida que o tempo avançou, eles criaram mais ataques, nos pressionaram mais e tivemos dificuldades para contra-atacar, com exceção de uma única jogada — explicou o treinador.

Igor Vinicius e Facundo Torres disputam a bola no Choque-Rei (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Zubeldía também falou sobre a escolha do trio que formou a defesa do São Paulo.

— Quando contratamos o Ruan, um dos motivos foi saber que ele poderia atuar como ‘stopper’ ou lateral. Com a saída de Diego Costa e a permanência de Nahuel Ferraresi, que também pode desempenhar essas funções, sua versatilidade se tornou um fator importante para a equipe — afirmou.

Garantido no mata-mata, o São Paulo enfrenta cobranças da torcida devido à sequência sem vitórias. Com o empate na última rodada, a equipe alcançou quatro jogos sem vencer, somando três empates e uma derrota. A última vitória aconteceu no dia 5 de fevereiro, quando goleou o Mirassol por 4 a 1.

Já a Ponte Preta ainda busca confirmar sua vaga nas quartas de final. Com 19 pontos, a Macaca ocupa a segunda posição do Grupo D, seguida de perto pelo Palmeiras, que tem 17. Na última rodada, a equipe campineira empatou sem gols com o Botafogo-SP, jogando em casa.